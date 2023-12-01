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除咗議會係用嚟監察政府之外，政府都有個部門係專用嚟監察各部門行政上有咩缺失，呢個就係審計署。審計署每年都會向立法會提交審計報告，就針對唔同部門嘅調查作出交代，立法會入面嘅帳目委員會之後會根據報告內容，再對唔同部門嘅首長作出查問。

呢個方式過去一直行之有效，亦揭發過唔少政府部門好多甩甩漏漏，甚至浪費大量公帑等情況。不過剛剛星期三審計署提交畀立法會嘅報告，就引嚟唔少人口誅筆伐。呢個報告其中一個環節係審計中大嘅校園餐廳管理，其中就提到實地視察29間餐廳都唔係專供校內人士使用，亦都無查證顧客係咪校內人士，甚至喺報告講到，喺餐廳外搵到煙頭，懷疑有人無遵從無煙校園政策云云。

有議員認為審計署睇埋中大餐廳外有無煙頭，同佢哋嘅職責唔多匹配。（審計署網頁圖片）

唔少議員提到呢份審計報告嘅內容，都不禁抓頭，點解審計署會睇埋啲咁「雞毛蒜皮」嘅事？有議員私底下批評，審計署每年嘅開支預算講緊係2億元，唔係話唔睇得咁仔細，但講到一間餐廳畀唔畀校外人食飯甚至喺餐廳外有無煙頭，呢啲就真係過晒火位，等於叫特首去逐條後巷睇吓有無垃圾叫食環署去跟進同一道理。

睇番過往紀錄，審計署喺揭露政府部門不足方面真係立下不少汗馬功勞。例如喺2020年揭露足球總會嘅管理混亂，搞到足總上立法會解畫時亦都招架唔住；另外港協暨奧委會更被揭涉及管理、財政及運作「五宗罪」，當年都搞到幾大件事。睇番今次事件，有議員就話，唔知係咪審計署去到中大「翻箱倒籠」都搵唔到啲乜去挑剔，搵無可搵就搞到連煙頭都搵埋，做埋食環署嗰份，但亦顯示出同佢哋做「衡工量值式審計工作」嘅目的，唔多匹配。

有議員仲同Tina講，今時今日嘅社會政治環境，似乎撩起政府嘅大毛病就會係政治不正確，部分局長成日「戰狼式」反駁媒體報道甚至還擊議員評論，可以見到官員確實唔想被自己嘅過失拖累而失分，亦正正因為咁，係咪審計署都面對壓力，惟有搵雞蛋、挑骨頭，專搵啲細到無得再細嘅環節去挑，避免政府尷尬呢？







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