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區議會選舉塵埃落定，估唔到一場事前咁唔被睇好嘅選舉，最終都能夠咁戲劇性收場。唔少人唔睇好投票率，點知喺政府力推之下都推到上27%，仲要臨收工搞到個系統故障要加時作賽，真係劇本都好難寫到咁精彩。

今次選舉，焦點並不在於邊個選區選到咩人，而係各大政團最終能夠收割到幾多議席。直選議席方面，44個地區直選選區，一共有88個席位，貴為香港第一大黨嘅民建聯，每區派出一個人，最終只係得3個人落馬，一共奪得41席之多，成功率達九成三。另外佢哋喺地委會界別共有77人參選，68人贏咗，成功率亦有八成八。透過呢兩個選舉已經囊括109席，仲多過梁山泊嘅好漢。

睇番搶灘第二位嘅建制派工聯會，25人出戰直選，7人落選，18人搶到議席，當選比率都有七成二，但喺地委會選舉，21人出選就只係得9人當選，即係合共僅取得27席，只係得民建聯嘅四分之一，更遑論其他議席更少嘅新民黨、自由黨同經民聯。

民建聯及工聯會是今次區選得到議席最多的頭兩大政黨。（資料圖片）

民建聯紮根地區咁多年，得到較多議席自然係好正常嘅事，例如2015年區議會選舉，全部議席都係直選，佢哋派出171人出選，都有119席，放飛其他建制派政團。不過有其他建制中人就指出，今次完善咗嘅區選制度，直選畀民建聯拎到44席都無問題，但問題在於連地委會界別佢哋都拎到咁多席，畀人嘅感覺就係成個選舉遊戲出現明顯偏差，搞到其他政黨都不是味兒。

呢位建制中人表示，依家無咗泛民，全部建制派對陣，好明顯嘅一個效果，就係無論地區直選定地委會選舉，「識得人多就有著數」，佢又話：「大家講嘅政綱都差唔多，喺市民心目中亦都覺得選到邊個都差唔多，所以投票率創新低，而咁嘅環境之下，有樁腳、動員能力強嘅政黨，優勢顯而易見。而民建聯過往做區出身，咁三會入面好多人都有民建聯背景或者同民建聯領導層都係熟絡，進一步鞏固佢哋嘅優勢。試問一日個選舉制度不變，啲細黨或地區聯繫無咁強嘅政團，有乜可能同到佢哋競爭？」而喺選舉期間，已經出現工聯會嘅重量級人馬專係去幫民建聯嘅對手站台嘅現象，好明顯就係大家對於「大黨」好有怨言。

仲有個細政團叫香港新方向，讀者可能無聽過，不過佢哋嘅立法會議員張欣宇都算係曝光率幾高嘅議員。佢哋區選出五人，僅僅得一個當選，地委會更加無派人去選。之後佢哋就向全港市民發公開信，信中有一段提到：「政治，從來不應該只是僅僅取悅粉絲或圍爐埋怨的遊戲。政治，本就應當回歸到市民日常生活的每一天。」呢一句正正道出成個新選制之下，要贏，就要靠圍爐、就要靠日常生活嘅每一天去取悅粉絲。睇嚟未來兩年（現屆立法會餘下任期），各大政團都會諗諗計點樣減低「大黨」嘅影響力。







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