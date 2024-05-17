公僕加人工，再考政府智慧

加入最愛專欄 收藏文章

負責為全港超過19萬公務員制定薪酬調整幅度指標嘅「薪酬趨勢調查委員會」，剛剛喺噚日（16日）公布最新嘅2024年薪酬趨勢調查報告，各級公務員加薪淨指標，分別係高級公務員4.01%、中級公務員4.32%同埋低級公務員5.47%，遠遠超過之前市場預期嘅3%至4%。

消息一公布，市面「嘩嘩聲」四起，事關成4%至5%人工加幅，對私營市場九成打工仔近幾年嚟講，都係遙不可及。有熟知政府運作嘅政界中人就話，每年嘅薪酬趨勢調查委員會報告，都令到政府高層頭都大埋，佢形容：「私營機構加幾多人工，梗係睇吓公司去年盤數同埋預測未來2、3年經營狀況去決定，簡單好多；但政府加幾多人工畀公務員，要考慮嘅因素唔單止係自己個荷包，仲要睇埋對私營市場嘅影響，絕對係政治學上一門高深學問。」

今年公布呢個遠超市場預期嘅加幅，絕對係令到政府處於幾尷尬嘅局面。如果跟足建議去加人工，好處當然係公務員士氣獲得提振，有助現屆政府繼續積極推行各項政策，等下面嘅公務員「攰死」之餘，起碼荷包得以充實。不過現時市場經營環境並唔係一面向好，以往一直係「天之驕子」嘅金融機構更加出現裁員情況，中小企更加喺北上消費熱潮之下「得個做字」，街上、商場吉舖處處，如果政府帶頭加足5%薪酬，對私營市場絕對係沉重打擊。

薪酬趨勢調查委員會建議嘅公僕加薪幅度，遠超市場預期。(Shutterstock)

喺面對千億財赤、儲備跌到得番7000億元、政府甚至要加大發債去支持基建項目嘅時候，加薪5%，講緊每年開支要增加超過60億元，政界中人就話：「呢頭你話政府唔夠錢要研究加呢樣收費、減嗰樣使費，到頭來加人工就要每年使多60億至70億元，試問又點樣同市民交代？」

而加唔足嘅話，對政府運作亦有唔少影響。有公務員朋友形容，呢幾年行政主導勢頭之下，個個局都要交足功課，上面有任何諗頭，做細嘅就要出頭，唔少部門嘅中高層都做得辛苦過出名工時長嘅四大核數師行，夜晚10點後收工都係等閒事，「人工加得唔夠好，可能就會令到人手流失加劇，特別係30幾歲中層嗰班，佢哋有政府工作經驗，行出去好多私營機構都爭住要，政府人工加唔夠，呢班中堅走咗就好難再填補」。

有立法會議員就私底下透露，早排都已經有評論認為公務員要減人工去同政府庫房共度時艱，不過佢自己就覺得，呢種講法無非都係社會嘅一種怨氣，「要解呢口怨氣好簡單，只要最高嗰班官員唔加人工之餘仲自願凍薪，甚至減人工，輿論就自然會覺得高層有承擔，呢啖氣就自然吞得落，下面加得足又點話呢！」







【你點睇】內地再增8個自由行城市，餐飲業倡設大灣區身份證，以便利更多人來港消費，你是否認同？► 立即投票