網約車事在必行，的士業全面下風

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如果問依家有咩嘢可以令到全香港市民槍口一致嘅，的士業可以話係唯一。自從有的士行家自行放蛇捉Uber司機之後，全香港市民(除咗的士從業員)都齊心聲討的士行業，將過往坐的士受過嘅冤屈氣都發晒出嚟。雖然的士業將會有重組，推出的士車隊，而的士業最近亦都搞禮貌活動，但都無阻政府全面檢討網約車規管嘅決心，似乎政府已經心裡有數，香港即將落實Uber合法化。

Tina最近同一位執法部門高層飯局，佢就直言，Uber今時今日喺夾縫之中生存，擺到明就係得到政府嘅首肯；Uber嘅業務肯定唔會係合法，以政府今時今日嘅行政主導，再加上警隊嘅雷厲風行，有心要打擊Uber的話，肯定佢地明日就連上線都上唔到。「點解政府唔郁手？最重要就係Uber解決到的士行業永遠都解決唔到嘅問題：唔會揀客、唔會拒載、唔會濫收車資，所有行程都有後台去監察，有咩問題都投訴有門。更重要嘅係， 政府依家係要『無處不旅遊』，全世界大部分嘅旅客都會有Uber App去叫車，Uber就正正係幫到政府解決呢個大難題，試問的士業又點會有條件去同政府講數？」

的士業最近推行禮貌活動，但無阻政府全面檢討網約車規管（資料圖片）

有立法會議員就坦言，Uber所代表嘅網約車行業喺全世界都已經證明咗畀的士更有效率，而內地更加係其中之一，「網約車喺內地成行成市，亦都見到網約車同的士係可以拼行，你好難同阿爺講點解香港就只可以有的士而無網約車」。不過呢位立法會議員亦都坦言，特區政府亦都有責任平衡各方利益，全面開放市場令到的士牌價大幅下跌亦都唔係政府願意見到，所以佢都私下建議，下一步開放網約車的話，亦都要將網約車同的士嘅功能劃分，「的士可能係繼續打大眾化市場，而網約車就可以定更高嘅價格，係畀啲捨得花更多錢買服務嘅人士，咁就各有各嘅市場，河水不犯井水。」

議員亦都向的士業界派定心丸，認為如果網約車合法化，網約車司機亦都要喺規管之下營業，咁就自然要交牌照費、更高嘅保險費等等，「佢地嘅經營成本亦都會大增，唔會好似依家咁，有車牌、有架車就可以做，所以估計只會有部分網約車司機會正式登記，某程度上亦都會令到客源流返去傳統的士業嗰邊，同依家比，應該係有利無害。」







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