不要說「結業倒閉」，試著說「升級轉型」

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暑假完結，立法會都仲有接近一個月先復會，不過呢個暑假對好多經營者來講，可以話係「寒冬」，唔少做零售飲食嘅朋友都不約而同話，今年暑假竟然係淡過淡季。的而且確，市面上不時見到有啲已經做咗幾十年、經歷過大大細細金融風浪嘅小商店都做唔住，「光榮結業」告示，街頭巷尾比比皆是。

暑假變經濟「寒冬」，民生區不難發現空置街鋪(Shutterstock)

港人北上熱潮、股市樓市低迷等等因素影響之下，問十個行業，有九行半都話吊緊鹽水，不過見到政府無乜表示咁，甚至過往大刀闊斧對中小企嘅扶持措施，例如退稅、百分百擔保等等，更加係買少見少。有政界中人就指出，香港經濟出現根本性嘅變化係不爭嘅事實，你知我知，當然特首都知，而財爺望住個庫房日日漏水咁款，好自然都唔敢投放大量銀兩去進一步扶持經濟。

「但如果經濟再咁樣差落去，好多民生區街鋪十室九空都唔係辦法喎，依家行政主導，政府都係有責任㗎喎！」Tina提出呢個香港人都好想有答案嘅問題。而政界中人就解釋：「推動經濟發展，政府當然係有責任，但你要諗下，香港樓市股市差係咪政府責任先？一向以來經濟都係有周期，就連內地樓市股市都係陣痛連年，特區政府高層呢方面可以推得一乾二淨！至於港人北上融合，根本就係阿爺所樂見，咁又點會怪罪特區政府呢？你有無見特首近一兩星期講咗幾次商界要『升級轉型』，佢就係話畀你地知道，唔好旨意政府再有乜野消費券之類措施去幫助經濟 ，商家仲係用舊思維去做生意一定唔掂，一定要睇住新形勢度新橋，咁先可以生存落去！」

睇返政府新聞稿，李家超上個月29日喺香港中華出入口商會經濟論壇同埋9月12日嘅廠商會90周年誌慶酒會，分別講到香港正經歷經濟轉型期，政府亦將繼續積極求變，同埋香港企業家 一定能夠識變、 求變，「升級轉型」以推動新產業、 新模式、 新動能。好明顯，政府嘅口徑已經唔會再提及點樣扶持企業，依家係要大家都「變」，以去適應新時代、新環境。

另外有立法會議員亦都指出，近排各大政黨已經唔再糾結於提及結業潮、空鋪論，因為主旋律就係「有人漏夜趕科場」，一樣係有投資者來港做生意，應該用更正面嘅思維去面對逆境，而唔係一味指責政府唔做嘢。香港一路走來都經歷過幾次升級轉型，確實每次都越變越強，學小超話齋：「歷史話畀我哋知，邊個賭香港長期差都錯。」咁唯有希望呢個短期嘅差好快就完結！







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