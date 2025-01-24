減2蚊長者交通優惠，無人夠膽揸旗？

加入最愛專欄 收藏文章

繼續都係要講關於財政預算案嘅議題。財政預算案愈來愈近，政府點樣開源節流，近日成為政圈茶餘飯後嘅議題，而當中最被政圈談論嘅，自必然係早已成為燙手山芋嘅「政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」（簡稱：二元優惠計劃）。

眾所周知，二元優惠計劃由前特首曾蔭權推動，2012年開始上馬；之後歷任特首都搵呢個計劃「派糖」，梁振英就將計劃擴展到去專線小巴，去到2020年，林鄭月娥更加將計劃擴闊到60歲以上人士都可以受惠。

持續嘅擴大，伴隨嘅當然係持續增加嘅資源負擔。計劃一開波，2012年庫房需要支付2.3億元，短短四年時間去到2016年就已經燒近10億一年；去到2023年全年開支係40億元，而2024年未有埋數數字，不過當日預估就已經飆升至60億。如果年年千億盈餘的話，呢60億就當然係細數目，之但係現時調返轉年年負千億，呢60億唔係千斤、都稱得上係百斤重擔。

「優化」二元優惠計劃已變成難搞嘅政治問題（資料圖片）

單從財政角度去睇，「優化」二元優惠計劃事當然係事在必行，不過任何嘅優化，都係會令到一啲既得利益者無咗利益，咁呢個就已經變成難搞嘅政治問題。現時立法會層面，見到出口撐「優化」嘅議員，基本上最大聲係來自商界，好似飲食界嘅張宇人，早早已經建議優惠年齡退返上去65歲以上。

不過一眾來自直選嘅政黨，大家都好有默契，唔多就事件作出擊烈評論或建議，甚至最大黨民建聯主席陳克勤明言，反對任何變動，「千祈唔好因為財赤而向基層市民開刀」；新民黨之前都係高調支持調整，點知區議會選舉失利，今次就學精咗，選舉年呢啲得罪選民嘅議題免得過高調就免。

有政圈中人坦言，呢個取態更加係直吹至添馬艦。過去呢啲政策有大變動，一般都會預先放風，甚至係放錯風去做期望管理。不過今次就大相徑庭，絕無半點風聲流出，政圈中人就話，邊個拍板郁動二元優惠，相等於與60歲以上人士為敵，政治後果可大可少，變相亦無任何一個高層夠膽孭飛，就連財政司司長陳茂波就唔能夠輕鬆下決定，甚至可能要交由特首李家超拍板。政圈中人更加分析，如果減二元優惠又唔減高官同公務員人工，民意可能會瞬間積聚怨氣，李家超當然唔想做唯一一個「衰人特首」，所以去到依家臨近新年，都未有人夠膽揸旗。睇嚟新年同老人家拜年都要講返句「恭喜發財、兩蚊再來」！







【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出！全港最齊盛事活動資訊盡在掌握！► 即睇