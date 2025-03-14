兩會期間，立會議員背脊花碌碌？

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最近有媒體就爆出，喺兩會舉行期間，有港區人大代表、政協委員「有幸」獲得高層領導約見，談論有關今年年底立法會選舉嘅睇法，得出五大結論：

一、議事水平及個人質素一般，部分人只重複領導人講話或國家大政方針，欠缺創見或可行性建議；二、有議員沉醉拍片「搶眼球」，內容譁眾取寵，令人搖頭；三、部分人「面目模糊」，市民認知度極低；四、人大政協「國家隊」公職者不應「戴幾頂帽」，等多啲不同界別人士參與議會工作，培養更多政治人才；五、唔好有太多「政二代」、「富三代」參選。

有政壇中人認為，針對現屆立法會議事質素嘅「五大結論」，非無的放矢（資料圖片）

文章一出，唔少政壇中心都立即玩配對遊戲，按照住上面嘅條件搵出符合嘅「人選」，而相信對現屆立法會有返咁上下熟悉嘅朋友，都會有自己心入面嘅名單。有政壇中人坦言，上面提及嘅五大結論，的確唔係無的放矢，例合重複領導人講話或國家大政方針，政圈都早有提及，每周兩個嘅議員議案之中，總有一個係乜乜八大中心、乜乜十按四五規劃要求等等，更試過兩三個月內，重複討論關於鞏固國際金融中心，基本上同一篇發言稿可以「環保」用幾次。

不過政壇中人認為，今屆立法會喺完善選舉制度之後第一屆立法會，人數由70人加到90人，仲要無晒泛民之下，一下子要喺愛國陣營搵到高質素人才加入立法會，已經唔係容易，就算係有質素嘅人才，亦未必想拋頭露面做立法會議員，令到自己要喺大光燈之下被公眾檢視，所以出現質素低兼毫無貢獻嘅議員，絕對係意料之中。政壇中人話：「最大問題就係，批評議員嘅人亦可能係連做議員嘅質素都欠奉，純粹自己想做又無得做，當然會放膽批評，特別係「人大政協國家隊不應戴幾頂帽」同「唔好太多政二代、富三代」參選呢啲講法，好明顯就係自己做唔到都唔想其他人做，實在有啲牽強，相信阿爺至今都只係聽意見階段，根本未有定案」。

Tina另外都同過一位資深議員討論今次提出嘅結論，佢就話相熟議員之間早就有討論下一屆嘅「死亡名單」，名單最少都有十五人，有啲就係本身已經無心戀戰，有啲就因為各種行徑而早被蓋上「黑豬」，知道自己冧莊無望，相信部分人都已經心裏有數。資深議員強調，現屆議員有無得再參選，坊間意見只佔好細嘅分數，議員畀街外人督到背脊花碌碌都未必係死罪，最緊要都係中環同西環有好嘅風評，否則幾高質素都係徒然！







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