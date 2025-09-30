梁君彥突宣布棄選，「大主席」之位雙陳爭霸？

加入最愛專欄 收藏文章

上周香港受到「樺加沙」影響刮起十號颶風，今周算係風和日麗，不過政圈就無啦啦吹起十級風。立法會主席梁君彥噚日無啦啦召開記者會，喺立法會議事廳出面無預警地宣布唔再參選第八屆立法會選舉，正式為議會生涯劃上句號。

梁君彥噚日完全係喺全世界都無準備之下，忽然公布下一屆棄選，同時選委界別嘅馬逢國亦都以「年過七十」為由確認唔再選議員，政圈立即吹出一片「過七不再選」嘅風。

今屆立法會仲有唔少「年過七十」嘅議員，好似經民聯盧偉國、林健鋒、龍漢標；自由黨張宇人、易志明；新民黨葉劉淑儀、黎棟國，計埋田北辰、陳健波、謝偉銓，加埋已經宣布退選嘅梁同馬，足足有一打。

Tina同幾位資深議員講起呢個話題，佢哋都話應該係出面一廂情願嘅想法，甚至指出其實應該係「會有一老，如有一寶」。其中一位未夠七十嘅資深議員就認為，今屆立法會同過去好唔同，好明顯批評政府嘅聲音少咗好多，詞鋒最狠勁嘅反而係一啲有經驗嘅年長議員，「好似葉太、黎Sir呢啲前高官，批評起上嚟真係句句入肉，後生議員畏手畏腳咁發言根本無可能做到，有呢啲『寶』坐鎮先係立法會之福，點可能話換就換？」不過佢都相信，上面提及嗰十個「寶」，亦未必可以全部確認可以再出選，最後都要等拍板。

梁君彥唔再參選，政圈中人都感到有啲意外，事關過去一年一直盛傳，梁仍然覺得自己係「有心有力」之人，做多一屆係絕無問題，並且非常活躍咁去曝光，似乎係為「冧莊」做準備；依家突然跳出嚟話棄選，並且以「年過七十」為由，確實係牽強咗少少，所以估計好大可能都係阿爺想做好接班工作，要佢退下火綫。而衍生嘅另一個問題就係，邊個接「大主席」一職呢？

市場盛傳「跑馬仔」嘅有四位，包括內務委員會主席李慧琼、「班長」廖長江、財務委員會前主席陳健波，仲有現任財務委員會主席陳振英。

財會前主席陳健波（左）同現任主席陳振英（右），係接任立會主席嘅熱門人選。（網上圖片）

李慧琼資歷背景樣樣有晒，不過佢都係接任人大常委一職兩三年，如果同時兼任立法會主席一職，又真係工作非常繁重，亦無咁嘅先例，賠率即時變冷；廖長江政治能量同地位應該係四人之中最高，不過佢剛剛先被委任做馬會主席，亦都係難以兼顧大主席一職，賠率仲冷過李慧琼。

剩番兩位「陳生」就最熱門，陳健波勝在經歷過立法會多場風雨，立下無數功勞，資歷、能力、地位、壓場感都係「頂流」，之但係年紀亦已達71歲，搵佢出任的話，亦都只係多做一屆就要交棒，絕對係要考慮嘅地方；金融界陳振英就一向喺政圈出名處事能力極高，中銀出身更加係「血統優良」，再加上64歲絕對係政治上大熟大勇之齡，所以都唔少政圈中人將注碼押喺佢身上。







