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【晴報專訊】疫情波及藥物供應，公院早前因改用內地製「撲熱息痛」及一款抗生素，惹來在港「未註冊」爭議。醫管局昨澄清，所有公院藥物均按本港法例進口，僅因第5波下「極度欠缺」才改用內地藥；而「注射用頭孢西丁鈉」是沿用已久抗生素，有向衞生署申請進口證。有藥劑師指，公院用內地藥非新鮮事，部分止痛藥膏、消毒軟膏由內地製；並估計抗生素供應不穩情況將持續至年底。

醫管局強調因第5波疫情致極缺撲熱息痛，才從內地政府認可渠道進口，供應穩定後未必再用。（資料圖片）

昨錄3,486人確診，173宗屬輸入，連續5日破3,000大關。環球疫情未消，令藥物供應緊張，醫管局早前改用內地「对乙酰氨基酚片」，取代常規「撲熱息痛」；又引入內地抗生素「注射用頭孢西丁鈉」，引起坊間關注。

新症連續5日破3000大關

局方昨澄清，所有公院用藥不論產地，均按本港法例進口，局方有既定程序審批，標準完全相同，藥物品質及安全性亦合乎規格，斥有媒體涉暗示藥物未經許可是「失實言論」，深表遺憾

有網民於瑪麗醫院領藥時發現為內地藥(網上圖片)

醫管局總行政經理李立業再補充，第5波下本港「極度欠缺」撲熱息痛，才經港府從內地政府認可渠道進口，強調是「緊急情況」，當供應穩定「未必一定再用」；至於「注射用頭孢西丁鈉」是常用抗生素，因近期需求大，才透過註冊醫生為治療特定病人進口，亦有向衞生署申請進口證，重申「過去一路有用」。惟局方未有病人用藥數據、採購量，而藥價因「商業敏感」亦不能公開。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指，撲熱息痛原廠專利已過，海內外藥廠生產成分一致，僅名稱不同，「原材料均來自內地。」，而撲熱息痛目前供應已穩，惟公院早前大量入貨，相信仍要用內地藥一段時間。另「注射用頭孢西丁鈉」為細菌感染的一線治療藥，可用於治療新冠併發症，海外需求亦高，加上疫下物流問題，海外來貨不穩，料情況持續至年底。

亞系變種昨增84宗

崔指不認為內地藥廠有意借機攻港，「本港市場細，註冊麻煩，通常港府要求才特供。」不少舊有藥物因毛利低，外國藥廠無生產，「如消毒軟膏、止痛藥膏、冬青油或解毒劑等多是內地製。」

公院3病房群組昨續擴，昨多12人感染；另有4名長者死亡。李立業指單日多40名員工染疫，院內感染亦反映社區情況，已加強員工檢測。

另2校2班6名學生感染，要停課一周；5院舍有6院友染疫，36人要檢疫。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，昨日多43宗疑BA.2.12.1、及41宗疑BA.4或5個案，但病例仍不足整體1%，會密切留意會否如外國成為本港主流病毒株。張竹君續指，病毒即時繁殖率達1.7，數字較高，疫情每2周「翻一翻」，她擔心對公院構成壓力。







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