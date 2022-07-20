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【晴報專訊】一連7日的書展今日正式開鑼，貿發局指受消費券及會展站通車帶動，相信可吸引人流；惟今年學生「無暑假」，書商對銷情抱觀望態度，部分以低至5至68折吸客，甚至10元一本平賣旅遊書，亦有書商推限量書紀念才子倪匡。

有書商指暑假被疫情打亂，加上經濟不景，難預計人流及銷情。

貿發局強調，無預先審查書籍，若收到投訴會紀錄及配合執法機構調查，惟昨現場所見，評彈時政書籍幾近絕迹。

今年書展共有3個展館。本月初離世的本地科幻小說大師倪匡，其衞斯理系列作品的出版社，在場內設特別角落售賣；天地圖書亦為紀念倪匡，推出多本相關書籍，包括特別發售由內地作家王錚創作的《來找人間衛斯理︰倪匡與我》修訂版，限量約500本，最快周六有現貨；另有港產漫畫家馬仔移英後首本作品。天地圖書助理總經理區麗兒表示，疫情反覆，未通關下內地讀者未能入境，加上今年「無暑假」，對銷情抱觀望態度，「打平手已好好」。

天地圖書助理總經理區麗兒

主打本土文化及歷史書的亮光文化項目編輯鄭沛恩指，今年推逾5本新書，包括林夕的《別人的歌》，為書展首發，全場8折，直言今年暑假被疫情打亂，加上經濟不景，難預計人流及銷情，已縮小攤位面積。

參展逾10年的藍藍的天，則推出全新兒童及親子圖畫書系列、區家麟旅人日誌三部曲，部分舊書以5至7折發售。社長伍先生認為，書展是疫下少見的實體展覽，近年在家抗疫，實體書讀者「回流」，料生意有10至20%增長。

專售兒童補充練習的樂思教育，今年低至68折，業務拓展經理黃麗華指，今年擴大攤位讓家長「行得舒服，留得耐啲」，但對銷情持觀望態度。

全球陸續放寬旅遊限制，雖然港人出入境仍受限，惟售賣近60%為旅遊書的跨版生活負責人王先生指，不少港人有外遊意慾，甚至已出發旅遊，「大家都要重新裝備」，往年最受歡迎的日本旅遊書佔銷售額一半，今年大減價低至每本10元。

貿發局：消費券及會展站通車 可吸人流

以往書展不乏評彈時政書籍，惟今年有書商被拒參展，場內政治書幾近絕迹，伍先生說，近年參展商心態變化大，「一定有自我審查」，故讓部分退場的展商「寄賣」書籍。

貿發局副總裁張淑芬稱，受消費券及會展站通車帶動，相信可吸人流，會加強人流管制，在中環廣場及華潤廣場外、以及會展前廳設緩衝區，搭建帳篷讓市民排隊，並在網站及App實時發布排隊情況。

被問及如何處理「禁書」時，她強調無預先審查，但若收到市民投訴，會記錄及配合執法機構的調查，「因不是由我們決定是否侵犯法律。」

移民潮帶動海外訂單 粵語書成「餞別禮」

近年不少港人移居海外，區麗兒指海外訂單有5%增長，主要是英、澳、加，佔整體網購銷售量10%，而升學書籍亦是大熱。黃麗華透露，有家長更特意托香港友人，選購小學補充練習寄往海外。鄭沛恩亦說，與廣東話相關的書籍成「餞別禮」。

提供英語試的KEA learning international職員陳小姐稱，有40%人士為海外升學鋪路而報讀及報考課程，10至12月為考試旺季，每月平均有近千人應試。







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