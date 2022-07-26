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【晴報專訊】社區感染持續，昨多4,130人確診，公院現有逾1,400人留醫。醫管局昨指，本周起再收緊防疫，精神科及療養科員工要每周做2次核酸檢測，更擬參照院舍探訪要求，探病或須持48小時內核酸陰性證明。

九龍華仁書院2個興趣班染疫學生來自11個班別，110人要停課。



另學校呈報有1,112宗陽性，創周一呈報的新高。衞生防護中心指，九龍華仁書院爆大型群組，涉歌唱班及排球班，全校或多達22人感染，百名學生要停課1周。

沙田醫院外科病房，有4名男病人及4名員工感染。（資料圖片）



昨多3,906宗本地感染，224宗輸入。住院人數升至1,409人，54人為11歲以下兒童。沙田醫院外科病房有4名男病人及4名員工感染。



醫護1周2核酸 擴至精神及療養科



醫管局總行政經理關慧敏指，因院內傳播屢現，精神科及療養科員工本周起亦要每周做2次核酸檢測，並會「盡量擴大」前綫核酸檢測適用範圍；而血科及腫瘤科上周實施「每周2檢」後揪出8人確診。另局方擬參照社署院舍做法收緊探訪要求，但她強調無意「一刀切」叫停；若患者情況危急，會彈性處理。按社署早前公布，下月起訪客要持48小時核酸陰性證明，至下月底須符疫苗通要求打齊3針。



另周一有649間學校呈報1,112宗個案，較上周同期多25%。傳染病處主任張竹君指，數據涉及過去4日的呈報，日均實為220至320宗。惟有9校共有51名學生及1名教師感染，當中9班須停面授1周。



學校呈報逾千宗 按周增25%



張透露，九龍華仁書院爆發近期最大的學校群組，5Y班繼3名學生染疫，近日多1人中招，他曾參與唱歌班。而唱歌中班及高班上周三（20日）曾合唱，成員有戴口罩，惟仍有15人染疫；另排球班有4人感染，全校多達22人確診。張指，2個興趣班學生來自11個班別，高達110人要停課。



多3名長者離世，2人曾服新冠口服藥；6間院舍有9人染疫。另BA.2.12.1升至佔總病例2.7%，BA.4或5則佔1.4%。



另有消息指，港府研將海外旅客檢疫日數要求，縮短至「5+2」或「4+3」，即僅抵港首5日或4日在酒店隔離，隨後轉「黃碼」在社區活動，最快未來1、2周有決定。

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