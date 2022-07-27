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【晴報專訊】確診徘徊在四千大關，且接連有長者離世。新增6名死者均年逾八旬，2婦在家及街上暈倒後離世。衞生防護中心指，部分長者快測陽性後無呈報，難跟進處方藥物，促他們盡快打熱線求助。

新增確診4,276宗，社交距離措施將延長至8月10日。

由於疫情仍未見頂，社交距離措施再延長14日。另昨有11校共42人染疫，12班要停課1周。

昨有4,276人染疫，301宗屬輸入，多6人離世，年介84至97歲，4人曾用口服藥或抗病毒藥。有84歲婦上周一（18日）在家昏迷，驗屍方知確診；88歲婦本月12日快測陽性，有在指定診所取口服藥，但5日後在街暈倒過身。

翻查資料，過去1周有38名患者離世，全部年逾6旬，9人在家暈倒送院，6人快測陽性後數日入院。

傳染病處主任張竹君承認，個別長者在家快測陽性後無呈報，難作跟進，促請長者發現陽性後，盡快致電呈報熱線知會當局。

醫管局總行政經理關慧敏指，雖然大部分患者屬輕症，惟長者、免疫力低及長期病患會「惡化好快」，「一定要搵我哋才能開藥」。截至本周日，當局共處方3.8萬劑新冠口服藥，強調藥物充足。

11校42確診 12班停課

另387間學校昨呈報524宗陽性，11間學校共42人染疫，12班須停課1周，當中高主教書院幼稚園部上午低班禮班，多達7名學生及1名教師染疫；何文田耀能協會盛康園有1名院友及1名員工中招，16人要檢疫。

香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜建議，學生「除口罩」課外活動前先快測，減少傳播風險。張竹君認同快測是「良好習慣」。對疫情走勢，張指港大病毒繁殖率維持1.3，仍未見頂，也無回落迹象，無放寬社交距離空間。當局亦公布，現行社交距離措施將延長2周至8月10日。

另竹篙灣隔離營將引入新管理模式，現時每日逾2,000名工作人員分作2至3人小隊，每隊負責60至80間隔離房，24小時輪班，避免營友等候中央派送。保安局副局長卓孝業透露，截至前日有5,280人入營，入住率已近6成，有需要時可短時間啟用3,000個隔離單位及增聘人手。

暑假旺季入境人數增加，消息指當局研究將酒店隔離期縮短至4日或5日，預料下月拍板。而當局昨日更新檢疫酒店名單，酒店總數增加至68間，可供應2.62萬間房。







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