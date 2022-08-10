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【晴報專訊】海外及台灣入境檢疫措施周五起將放寬至「3+4」，而昨已有4000名旅客可提早離開檢疫酒店。有外傭中介指，約20%外傭需另訂酒店完成4日醫學監察，幸房價較平，僱主料可省逾2,000元。惟有僱主組織批評，黃碼的抵港外傭能否監察期間工作有灰色地帶，恐墮法網。醫衞局局長盧寵茂昨指，有信心放寬後不會令社區確診數字明顯改變；惟衞生防護中心料，輸入病例將較上周多約12%。

對外傭可否於4日醫學監察工作，有僱主組織引述勞工處指待衞生署指引。（資料圖片）

港府指，昨有4,000名旅客獲准提早離開。香港酒店業主聯會經理陳媛妍稱，做法有助分流，避免早前抵港旅客同在「周五離場」，暫優先放行已抵港6、7日者。有本周日抵港的旅客指，獲通知若檢測全屬陰性，最快今日或明日可走。

惟無本港住址的抵港人士，如外傭、內地旅客等，需另覓地方完成「4日醫學監察」。有檢疫酒店稱，昨不乏內地轉機客拒提早離開；香港僱傭代理協會主席張結民則指，約20%外傭要另再訂房，「政府規定不能住外傭宿舍，僱主亦不允提早入屋，幸普通酒店和賓館房價較低，預約暫無困難。」香港僱傭公會主席陳東風指，外傭宿舍因無獨立廁所，故不能使用，而再訂賓館、普通酒店約每晚200至400元，較檢疫酒店約800元便宜；以4晚計，料僱主可省2,400元。而縮短檢疫期令房量倍增，陳料令外傭供應及月薪均趨正常化，約滿外傭已由高峰約6,000元，跌至5,000至5,500元。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒指，當局未明言外傭在醫學監察期應否出糧或工作，「黃碼者可上班，但外傭買餸或播毒，僱主有無責任？」且另租酒店後，外傭仍可外出，「若佢去打黑工，僱主有法律風險。」容太指，勞工處僅稱待衞生署指引。勞工處指，僱主在監察期是否要提供住宿，稍後詳細交代。

立法會議員顏汶羽批評，外傭能否在檢疫酒店完成監察期，各界「眾說紛紜」。有外傭中介透露，只要檢疫酒店有房，外傭便可「續留」。醫衞局回應指，持檢疫令人士才能入住檢疫酒店，早前抵港者持7日檢疫令，若未被縮短，則仍可留宿；但本周五後，檢疫令會統一改為3日，外傭完成強檢後，必須離開檢疫酒店。

紅黃碼昨生效飲食業：目測檢查意義不大

另盧寵茂昨指有信心放寬檢疫期後，整體確診數字不會明顯改變。但傳染病處主任張竹君預計輸入病例隨放寬檢疫增加，昨多262宗輸入，較上周同期增約12%。

安心出行紅黃碼昨起生效

紅黃碼昨起生效，副政府資訊科技總監黃志光建議若處所未更新驗證器，暫可「目測」檢查有無人違規。但稻苗學會榮譽會長黃傑龍指目測意義不大，且關注網速及系統能否應付大量食肆對比資料。

3長者離世 87歲婦疑院內感染

昨多4,045人確診，3,783宗屬本地個案。多3名長者死亡，均有長期病，僅1人有打2針。當中90歲翁快測陽性3日後在家昏迷，送院搶救不果；87歲婦心口痛入院，疑院內感染，病情轉差離世；另有93歲男上月中氣促入院，曾服抗病毒藥，本月初惡化，周日心臟病發離世。

醫管局提醒，陽性長者若有咳嗽、鼻水、聲沙等輕微病徵，或血壓、血糖不穩等，應盡快求醫；當局會主動聯絡高危且需覆診長者。張竹君建議高危群組，呈報陽性時主動選擇入住社區隔離治療設施，以便獲更佳醫療支援。

此外，昨多6間院舍共7人確診，23人要檢疫。青山醫院成人精神科女病房爆群組，3名病人和1名女護士染疫，10人要檢疫。

280間學校則呈報401宗個案，8校8班有24師生確診，需停課1周。而BA.4或5佔總個案比例升至逾12%，較BA.2.12.1的約6%多1倍。另疫情高企，社交距離延長至本月24日。







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