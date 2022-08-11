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【晴報專訊】裝修工程時有爭拗。香港仲裁公會、香港樓宇檢驗學會和裝修設計平台「好師傅」前年共同制定業內首份《香港裝修指引》，冀保障消費者和裝修業界的利益，指引即日起可於相關網頁下載，包括裝修完工後的「驗收清單」。指引過去2年已應用於逾1,200宗裝修工程，相關糾紛較前大減近7成，工程的準時完工率亦升至97%。

首份《香港裝修指引》即日已可下載

3大部分 包括驗收清單報價單

《指引》內容主要分3部分，其中「裝修需知」涵蓋主要裝修工序中客方與承辦方的標準協作流程，及需要注意的重點工程事項；「驗收指引」則列出完工驗收後，可逐項檢查的清單，以便非專業人士自行評估工程質素；「標準報價單」旨在協助雙方定立書面工程合約、及報價單內應包括的細節。

香港樓宇檢驗學會會長劉兆健指，在缺乏裝修驗收指引時，易致不少誤解及爭議，希望藉指引提高專業性及認受性，並從第三方角度提出合理及理性方向進行驗收。他稱，學會推出的驗樓課程也會教授《指引》內容，期望未來推出更多細則，為客方和承辦方提供易讀易明的驗樓準則。

香港仲裁公會主席黃添偉稱，《指引》列明合乎標準及公平的24條條款，如安排支付工程金額時建議消費者分期付款，也引入了仲裁條例，相信《指引》可助承辦方與消費者減少期望落差，為雙方提供中立準則。







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