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【晴報專訊】美食博覽昨起一連5日在會展舉行，疫情下不設試食，仍無阻市民拖篋掃貨的決心，攤位大排長龍「丁財兩旺」，各式「福袋」大受追捧，由60元至近200元不等，有展商稱日賣逾千袋；另中秋臨近下，海味、保健品亦熱銷，有市民豪花7,000元入貨。展商指受惠於消費券效應，首日生意喜出望外，逾70%人使用電子支付，料生意有10至30%增長。

美食博覽昨日開鑼人頭湧湧，市民紛紛搶購優惠食品。

財政司司長陳茂波昨出席博覽開幕禮時稱，新一期消費券已派發，逾90%參展商接受消費券交易。而昨晨10時開場前，已有逾百人排隊等候掃貨。安記海味首日推「1元鮑魚當入樽」遊戲，首10名排頭位人士鬥快投籃，最快一組每人贏150罐鮑魚，有排頭位市民指為贏取過百隻鮑魚，提前3日、即本周一（8日）已開始通宵輪候；活動最後由2名女士贏得。

首次入場的高小姐帶備行李篋掃貨

首次入場的高小姐笑言，疫下無處可去，博覽則是美食集中地，且售價普遍較市面便宜10至30%，其目標是海味、麵類、牛奶等，預算花費近3,000元。而每年均入場掃貨的呂太，入場不足2小時，戰利品已放滿2架購物車，包括果汁、急凍食品、保健品等，她指會用盡消費券。

安記海味執行總經理潘權輝指，受惠於消費券及會展站開通，開幕2小時已有顧客豪擲約7,000元買鮑魚及其他海味，而198元鮑魚福袋亦大熱，另每日設福袋「快閃價」185元，料全日可賣千袋，估計銷量可達疫前水平。

有顧客豪擲7000元 買鮑魚海味

壽桃牌的60元「茶餐廳福袋」開幕2小時，已賣出近400套，高級銷售及市場推廣主任吳楚瑩說，首日人流及消費意慾較勝預期，認為受消費券帶動，近70%人使用電子支付，料單日生意可升10%。

主打韓國醬油蟹的「白飯神偷」負責人唐小姐指，疫下未能外遊，網上生意升30至40%，去年首次參展埋單近40萬元生意額，目前人均消費約1,000元，認為今年較去年好，有20至30%增長。

由於不設試食，但連續2年有展商以「香味」吸客，售賣雞煲的樂婷媽媽便即場煮食，加裝抽風機及播放雞啼聲，創辦人Jessica說首2小時售出三分一的貨量，周末會加倍備貨，料整體生意可升1倍。

「3+4」檢疫今實施，持黃碼未能進入部分處所包括展覽會，有消息指政府正研放寬。香港展覽會議業協會常務副會長黎可怡指，持黃碼僅工作人員可入會場，或令海外參展商或買家卻步。醫衞局稱知悉某些展覽只涉商務活動，不向公眾開放，會研有否空間調整。







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