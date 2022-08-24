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【晴報專訊】確診續攀升，昨多6,654人染疫，高達2,139人留院，10名長者病逝。醫管局昨起啟動第3階段病床調動，料日均可應付600名新入院患者，惟約2成非緊急服務需「讓路」，主要涉手術及入院檢查。

公立醫院約2成非緊急服務要削減，主要涉手術及入院檢查。（資料圖片）

惟港府同步放寬「黃碼」者活動範圍，抵港者明起可參與「企業對企業」會議及展覽，講者及主禮嘉賓更可不戴口罩參與；涉公眾展覽可申豁免。惟業界指，海外買家多屬短途公幹，本港3日強制隔離仍令人卻步。

昨有6,410宗本地感染，高達2,139人在公院留醫。醫管局總行政經理李立業指，因新入院者突破310人，昨起啟動第3階段病床調動計劃，預留2,500至5,000張新冠病床，約2成非緊急服務要削減，主要涉手術及入院檢查。他透露，北大嶼山醫院香港感染控制中心的800張病床全滿，亞博館200張床已收逾10人，預計公院加床後每日可應付600名新入院者。

調動病床 料日可應付600新入院者

而昨多244宗輸入個案，黃碼旅客佔22.5%，BA.5升至佔總病例37.1%，輸入風險仍高。食衞署指因適應期已過，昨起就紅黃碼規定在處所嚴厲執法。政府同時宣布，延長社交距離至下月7日，惟同時放寬黃碼者活動範圍，明起可參與「企業對企業」（B2B）會議及展覽，持黃碼主禮嘉賓及講者更毋須戴口罩；但大會需為所有參加及到訪者作預先登記。港府解釋，做法是考慮到參展及會議性質與上班類同，至於涉較多公眾參與的大型會議及展覽，舉辦機構可另交申請待當局審批。

「黃碼」限制明起放寬，商家指受惠有限。（資料圖片）

香港珠寶製造業廠商會榮譽主席冼兆球指，香港珠寶首飾展覽下月在會展開幕，惟新措施受惠有限，因參與者9成為海外買家，傾向短途公幹，本港仍須3日酒店隔離令人卻步。他嘆不少展覽已遷往新加坡，今年展覽規模亦縮8成，更由批發改做零售生意。

商家：3日隔離 海外買家仍卻步

但貿發局主席林建岳對措施表歡迎，指全球近年流行將B2B與公眾展「二合一」，生活時尚行業更明顯。而早前吸引85萬及43萬人次入場的書展及美食博覽亦順利舉辦，證業界、展商及參與者可守衞生措施，倡公眾展亦允黃碼入內。

另昨多10名年介69至105歲長者病逝，當中3人年逾9旬且未齊針，在家昏迷後離世，院內快測始揭陽性。東華醫院內科男女綜合病房爆群組，4名病人、1名職員及2名學護感染；大埔醫院骨科康復病房4名病人及1名員工確診。5間安老院有7人感染，41人檢疫。







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