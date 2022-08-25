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【晴報專訊】確診躍升至7,884宗，2,183人住院。衞生防護中心承認，BA.4或5佔總病例達40.8%，致個案急速上升，再現單日萬人確診「並非不可能」，不排除再收緊社交距離措施。

公院6名醫生上周六出席婚宴後確診，他們分別任職廣華、瑪麗及瑪嘉烈。

公院爆婚宴群組，涉最少3間公院共6名醫生赴宴後染疫，大部分來自婦產科，醫管局指若有違規會跟進。傳染病處主任張竹君指，明白市民有抗疫疲勞，「係咪講咗你哋唔好參加就唔參加呢」，惟仍呼籲市民盡量避免群聚。

本港昨有7,677宗本地感染，207宗輸入個案，較前日急增18.5%；港大病毒即時有效繁殖率升至1.4389水平。BA.4或5比例再增，已佔總病例的40.8%。張竹君指，當中BA.5佔大多數，或再升至佔總病例6成，恐令個案急速上升，單日再破1萬宗確診「並非不可能」。雖然現屆政府希望精準抗疫，但醫療系統恐難以負荷，若升勢持續，不排除要收緊社交距離。

醫管局總行政經理李立業

公院單日多328人入院，2,183人正留醫，71人屬重症。醫管局總行政經理李立業指，亞博館200床已收28症，因天氣惡劣，昨晚加快把數十名病人送入。而私院的364張病床，有167名病人住院；當中中大醫院24張新冠病床已9成滿，有22人留院。李補充，至今已轉介437名病人到私院，重申毋須付額外費用，促家屬和病人配合。

另公院爆婚宴群組，來自3間公院的5名婦產科及1名病理科醫生上周六（20日）出席婚宴後確診。李指，相關醫生工作的廣華、瑪麗及瑪嘉烈醫院未有病人感染，正調查婚宴詳情，若有違規會跟進，又謂明白「醫護有社交生活」，惟應盡量避免聚餐。另東區醫院內科女病房亦爆疫，6名病人及4名員工確診。

14病歿創4個月高

張竹君提醒，市民聚餐時要小心，如曾與確診者接觸，應多做檢測，又承認現時未有餘力追蹤所有群組，只能靠市民合作。對其呼籲力度較第5波高峰期柔和，張笑指︰「係咪講咗你哋唔好參加，你哋就會唔參加呢？」並謂明白市民有抗疫疲勞，故勸喻他們「避免」而非「不能」出席群聚。

昨多14人離世，再創4個月來新高，當中10人未齊3針。9名79至95歲長者死因料與新冠相關，2人在家昏迷不醒始送院；其餘5名45至97歲男女，均有末期癌症等重病，未必死於新冠。另72間學校呈報101宗陽性，6校要局部停課1周。







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