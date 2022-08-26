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【晴報專訊】自2020年4月起，新冠復康者可獲中醫門診不多於10次的免費特別診療服務，致令18區中醫診所求診量激增，至去年更多23萬人次，惟同期中醫師人手不增反減，油尖旺、九龍城診所等更成重災區，求診逼爆排長龍，每名醫師應診量較疫前多逾6成。

油尖旺區中醫診所外出現長長的求診人龍，內裏也擠滿候診病人。

業界反映，現時單日看診量高達60、70人。有新冠康復者等逾40日才能看診，更被勸說「自費」求診。有基層組織指，因診所擠逼，一般病人輪候期增2至3周。

隨著新冠確診者上升，新冠康復者預約18區中醫診所愈加困難。70歲病人吳太今年2月底確診，7月初不適，因無法打通熱線，要親身到診所預約。惟職員指最快要排至本月底，即要等逾40天，更游說她自費120元以「內科籌」求診；其子吳先生有聲沙等後遺症，由於難預約，母子最終改到私家中醫診所。





復康籌預約難 僅剩小量長者籌

社協副主任施麗珊指，不乏長者「未天光」就排隊輪候，有人跨區由沙田到深水埗求醫；連一般病人覆診亦等多2、3周，部分基層長者被迫靠中成藥「自救」。

本報實測相關預約APP，即使不同時段登入，復康籌仍爆滿，僅剩小量長者籌；政府資助的內科、針炙、推拿籌更緊張，「日日搶籌」亦僅得離島診所有空間可預約。

醫管局指，截至7月31日已為近4.7萬人提供逾18萬次復康診療，而診所於疫情首4波單日約有30至50人次求診，惟今年3月後需求大增，單日逾1,500人次求診。

局方指，每日有1,800個復康籌額，但承認部分診所在開放預約後或短時間額滿，故已作改善，如加設電話專線、或假日加籌等。

按醫管局數據，18區診所去年僅有415名中醫，較2020年少26人，惟同期總求診量較2020年的104.7萬人次增逾23萬人次。撇除疫情初期，市民怕染疫避去診所等因素，求診量仍由2019年的113萬人次，升至去年近128萬人次，增幅達13%。按每名醫師年均應診量計，九龍城及油尖旺診所的醫師，均較疫前多逾6成病人。

應診量多6成 有醫師一日看70症

有已離職診所中醫師指，日均標準看診量原為24個症，疫下增至40至60個症。圖為九龍城區中醫診所。

有去年離職的診所中醫師指，日均標準看診量原為24個症，疫下增至40至60個症，有同事要看70個症。他嘆，中醫無標準化治療，「把脈問診僅有5分鐘，難因症制宜」；且輪候人數太多，舊症難預約到同一醫師覆診，「病人次次看的醫師不同，易因流派有差異，致用藥方針大變，身體未必能承受。」

香港前線中醫聯盟秘書長陳文瀚指，中醫診所由不同非政府機構、大學及醫管局三方協作，卻要分流公院病人，惟配套極不足，「如核對病人是否綜援戶可免診金，但診所系統與公院無互通，常惹爭拗。」他說，疫下有醫師要日診逾60人，甚至看診後職員還要清潔「一腳踢」，工作量大增。

醫管局回覆指，18區診所均使用統一中醫醫療記錄管理平台，中醫藥資料今年3月起亦正式與電子健康紀錄互通平台互通。局方亦會配合政府中醫藥發展方向，提供適切服務。

薪酬遜私營 難跟進病人 醫師意興闌珊

18區中醫診所的中醫師薪酬由營運機構各自釐定。翻查資料，2019/20年度進修中醫師月薪不低於2.2萬元，逾3年經驗者不低於3.5萬元。有中醫批評，機構月薪脫離市價，「私營底薪已2、3萬元，且有分佣。」遂令不少進修醫師做滿3年便離開。

陳文瀚指，新手醫師現多負責治療新冠患者，症狀單一，且因無法跟進同一患者，難知療效，致部分意興闌珊離開。醫管局回應指，診所由非政府機構運作，職員受僱於營運方。







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