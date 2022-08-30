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【晴報專訊】昨新增確診8,488宗，較前一日微跌，惟BA.5升至佔總病例46%，取代BA.2.2成為主流病毒株。政府專家顧問劉宇隆預計，疫情下月將維持上升，單日確診高峰料為1.1萬至2萬宗。衞生防護中心指，因快測假陽性比率在1%以下，快測覆核昨起回復至抽樣核實。打首針疫苗同日確診的17個月大男童，病情再轉危殆需插喉。

專家預料9月本港疫情升勢持續，惟認為防疫措施不宜走回頭路。

昨有8,252宗本地感染，236宗輸入個案。傳染病處主任張竹君指，單日回落非反映疫情趨勢，且BA.4或5已佔總病例52.8%，當中BA.5佔比為46%，已超越BA.2.2的41%成為主流病毒株。而2次感染微升至佔總病例1%至2%，相信與第5波康復者免疫力降有關。張續指，現時快測假陽性比例少於1%，遠低於5月時的20%至30%，故昨起改為按比例抽樣檢測。

確診料9月保持升勢

政府專家顧問劉宇隆

劉宇隆預計，當BA.4或5佔比達80%至90%，疫勢或向下，但料9月升勢持續。按新加坡每百萬人口有2,000人確診推算，本港單日高峰應在1.1萬至2萬宗，「中位數為1.3至1.4萬宗」。惟抗疫不宜走回頭路，可善用疫苗達「精準復常」。

公院有2,556人留醫，92人屬重症；威院內科病房爆9人群組。截至周日，3歲以下住院病童達100人，17個月大男嬰由嚴重再變危殆。

17月大男嬰轉危須插喉

醫管局總行政經理劉家獻解釋，男嬰前日多了昏睡，為保持氣道暢道，故插喉及使用呼吸機，惟無發燒，維生指數正常，正待腦部磁力共振掃描，判斷昏睡成因。劉宇隆透露，男嬰昏迷指數達8至9，屬中度昏迷，他針後1小時即發高燒，且有嘶哮症，是典型感染Omicron症狀，惟「無人知中招後打針會否加劇病情。」

瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華指，男嬰接種同日CT值達18至20多，屬真正感染；另近日入院童較前數波更年輕，促家長勿有接種猶豫，「輕症或要留醫2至3日，若有嘶哮、急性腦炎更長達1周。」

劉家獻指，公院或需將骨科、婦產科等專科病房轉為收新冠患者，且成人病房亦會預留兒科病床及人手，待兒科爆滿時接收病童。亞博館治療中心200床已收173症，正準備加至300床；而竹篙灣已在地面層加老人服務屋，屋內有扶手及平安鐘，有護士定期查看入住長者。







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