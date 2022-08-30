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【晴報專訊】政府原計劃明年收回粉嶺高爾夫球場32公頃用地建公屋，惟環諮會早前就相關發展項目的環評報告未達共識，宣布「暫緩決定」，政府須補交資料，7個月後再審議。發展局局長甯漢豪昨表明，項目早年已經公眾討論，亦有深入的技術可行性研究，並無不可克服的困難，認為仍有合理基礎，希望盡早爭取早日落成，「心意並沒有改變」。

發展局局長甯漢豪稱，政府這一刻仍全心全意希望推展項目及做好解說。（政府新聞處）

她表示，項目涉及1.2萬個公屋單位，如能在未來10年內建成，是整體房屋供應的重要構成部分，認為即使在高球場用地建屋，亦無影響本港推展高球運動，重申粉嶺高球場32公頃用地只屬短期租約，在明年8月租約完結時，用地會復歸政府，「政府這一刻仍全心全意希望推展項目及做好解說」。

她說，過去數年的造地項目確實遇到不少爭議，她個人認為需思考政府有否合理基礎推展，「這個項目是有的。」目前項目正處於法定程序，除環評亦有城規程序，環諮會最快於明年4月再次審議。







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