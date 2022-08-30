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【晴報專訊】開學在即，消息指教育局要求學生今明2日提早快測，需齊3針才能參與除口罩課外活動，並限制紅黃碼家長進入校園。教育局昨晚回覆指，昨與學界交流開學安排，包括請學校鼓勵學生及教職員提早今日起快測；局方今會發信說明加強措施，及更新學校健康指引。

3針才可除口罩課外活動

張竹君指，局方要求開學前做2次檢測是「謹慎做法」，冀有助防止病毒入校。劉宇隆指，為學生身心健康，維持「半日面授是基礎」，當學校3針率達9成應恢復全日面授。教育界立會議員朱國強透露，局方要求學生打齊3針，才可參與游泳、吹奏樂器等無口罩活動。

香港資助小學校長會名譽主席張勇邦指，學校每日快測已較其他處所嚴謹，保護足夠，不希望再有全校停課。屯門仁愛堂劉皇發夫人小學校長劉小慧指，僅小一、小二家長會入校園接放學，高小及初小出入口亦不同，加上要掃「安心」，相信不難阻截紅黃碼，「家長亦會主動申報是否密接或確診」。

天主教慈幼會伍少梅中學校長李建文指，9成師生已打針，惟因疫情反覆，9月暫擬維持上半日課。他指，工友及教師會駐守校門，應能防紅黃碼者「闖關」；若教局未有要求，不會主動檢測學生的「顏色碼」。

昨114校呈報206宗陽性，8校爆疫停課1周，當中油尖旺蔚思幼稚園有14名學生及5名工作人員確診，全校停課1周。

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