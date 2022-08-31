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【晴報專訊】全港學校明日開學，教育局昨亦發出最新學校防疫指引，要求11月起中學須9成學生打齊3針，才能恢復全日面授課；但小學及幼稚園暫僅能上半日課。而10月起進行除口罩的課外活動，亦須打齊3針；黃碼學生更不准除罩。

教育局更新學校防疫指引，收緊學生全日課接種門檻至3針。

另校方須篩查入校訪客，若發現紅碼應報警，黃碼訪客禁入校園包括家長。有中學校長指，因學生接種2針率高，高中又面臨趕課程壓力，料打多1針不困難。

因應疫情上升，教育局昨更新學校防疫指引，收緊學生接種門檻至3針，包括11月1日起，中學須9成學生齊3針，才能恢復個別級別或全校全日面授課。但因小學及幼稚園生年紀小、自理能力較低，且因3至11歲群組接種率不高，未有恢復全日課時間表。

3至11歲群組接種率不高，小學及幼稚園未有恢復全日課時間表。（資料圖片）

另吹奏樂器、踢足球和籃球等涉除口罩的非學術性課外活動，10月1日起須打齊3針才能進行，僅5至11歲學生可打2針復必泰參與。而需回校接受照顧學生如宿生，在10月1日起亦須打齊3針；3歲或以下幼稚園生在10月17日起，返校時接受照顧時必須已打2針逾14日，且要依時打第3針。

發現紅碼入校園應報警

紅黃碼方面，校方提醒教職員及學生有責任主動申報，僅黃碼者可上學，但不能做除口罩活動，午膳亦要分隔進行。教育局強調，學校有責任主動檢查所有到訪者，但非必定要使用相關驗證器，若發現紅碼者進入應報警，黃碼訪客不應入校或到家長接送緩衝區，亦不能參加校慶等活動。

教育局本學年亦推學校接種嘉許計劃，學校3針率達90%以上，可獲金獎；獎項在12月、2月、4月及6月頒發，獲3次金獎即可獲「白金獎」獎狀。身兼中學校長的立法會議員鄧飛指，學界有聲音反對獎項有實際回報，相信僅屬象徵性。

鄧又指，中學現時打2針率高，且高中面臨公開試趕課程壓力，「打多針」應無難度，有信心學界能在11月前達3針9成。而校隊等課外活動因在9月下旬起進行，他認為3針要求可提早，以策萬全。至於宿生3針要求，他認同要不齊針者「走讀」有難度，但當局或借此向家長施壓。

另140校昨呈報319宗陽性，涉238名學生及81名教職員。8校有28人染疫，須局部停課1周，當中東涌弘志幼稚園繼PN班5人確診後，K3下午班有3人染疫，亦要停課。

對開學爆疫風險，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，要求師生在開學前2日提早快速檢測，應可防止校內傳播。

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