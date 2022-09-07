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【晴報專訊】疫情居高不下，昨增9373宗確診，東區醫院心臟科爆茶水間群組，7名醫生染疫，部分非緊急服務暫停。

衞生防護中心指，求助熱線近日遭「打爆」，近1周日均收逾10萬宗查詢，前日更達14萬宗，已超負荷，建議公眾應先瀏覽網上資訊，並透露不少人欲呈報上月、甚至3、4月的舊確診個案，強調不會再處理，促市民勿再「糾結」取康復碼以符疫苗通要求，應盡快打針。

東區醫院有7名心臟科醫生確診，他們曾共用茶水間。該院緊急服務正常，暫緩部分非緊急服務。

港昨多9,187宗本地感染，186宗輸入。東區醫院心臟科爆發大型群組，有12名醫生使用過茶水間後，7人確診，5人暫陰性，因他們未曾有共同社交活動，亦非同時間到茶水間，感染源存疑，暫無人要檢疫，該院心臟科部分非緊急服務要暫停，港島東聯網提供支援。

中心總監徐樂堅又指，近1周中心熱線日均接獲逾10萬宗查詢，前日達14萬宗，主要涉疫苗通收緊、無法轉「藍碼」等。他坦言，熱線僅100名接線生，而來電者問題多，難「傾一兩句收線」，令其他人「打唔到入嚟」，情況不理想，促市民應先瀏覽網上資訊。

中心不再處理舊呈報

隨疫苗通將擴展至5歲以上及縮短接種寬限期，徐指收到不少人查詢冀補回8月、甚至3、4月的確診呈報，認為市民不應再「糾結」，中心不會再處理舊個案，建議巿民康復後28日直接打針以符疫苗通要求。他謂，過往多次解釋疫苗能預防兒童重症及死亡，而疫苗通收緊正是其中手段。

對元朗蔡淑梅醫生診所涉濫發7,000張俗稱「免針紙」的醫學豁免證明書，相關巿民會否被追究。徐回應指，針劑安全，真正長期不宜打針者「非常非常少」，因警方正刑事調查，不宜細評，惟巿民若使用不當取得的免針紙，屬違法行為，最高可判囚14年，促他們勿以身試法。衞生署指，已向醫生發詳細指引，列明不宜打針醫學原因，會密切監察簽發免針紙有無異常，嚴正執法。

公院昨有2,941人留醫，9人死亡，年介27至99歲，多有長期病患；當中27歲男死者長期臥床，有羊癇症及線粒子疾病，在家中昏迷後送院，死因與新冠關係「存疑」。

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