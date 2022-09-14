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【晴報專訊】本港11月將舉辦金融科技高峰論壇，同期新加坡亦會舉辦金融科技節，兩地「搶客」情況與檢疫措施問題備受外界關注。特首李家超表示，本港有自身優勢，亦需要因應疫情採取措施，有信心可順利舉行。另外，財政司司長陳茂波表示，正制定未來5至10年的創科路線圖，目標於半年內推出，冀促進香港成為區域創科中心。

本港將於11月舉辦金融科技高峰論壇，同期新加坡亦會舉辦金融科技節。（資料圖片）

本港目前維持「3+4」入境檢疫政策，多次有傳11月舉辦金融科技高峰論壇前，政府將再放寬限制，而作為本港競爭對手的新加坡，在免檢疫入境下，同期亦會舉辦金融科技節。李家超說香港在金融科技方面的有自身優勢，已獲許多這方面的翹楚聯絡表示有興趣出席，認為香港疫情與其他地方不同，「有疫情要採取的措施」，重申會按實際情況制定防疫措施，有信心論壇可順利舉行。

李家超

陳茂波：定5至10年創科路線圖

另外，陳茂波昨在一個論壇上致辭時稱，政府過去5年在創新範疇投放超過1,500億元，帶動初創公司由2014年約1,000間增至現時逾4,000間，風險投資總額亦由12億元增至420億元。

他續指，正就未來5至10年的創科發展制定策略計劃及路線圖，期望半年內公布，重點包括建立創科生態系統、加強跨界別及地區協作、結合創科成果及商業化，以及加強基建等，希望透過與大灣區城市合作，促進香港成為區域創科中心。

與大灣區城市強化協同效應

陳茂波又指，在北部都會區發展下，新田創科城結合深圳創科區域，將成為世界級創科樞紐，如香港要成為區域性創科中心，必需要掌握力量及善用自身優勢，香港與其他大灣區城市有許多機會可互相協作，加強協同效應。







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