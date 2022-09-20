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【晴報專訊】本港確診昨跌至6,260宗近月新低。政府專家顧問袁國勇與3名港大學者撰文，指新冠殺傷力大幅減弱至近乎「急性的呼吸道病毒」，強調本港6月起已進入「第6波」，應跟第5波分開計算，故粗病死率已降至0.097%，推算經疫苗接種及自然感染，本港逾95%人口已具防重症免疫屏障，促大眾明白新冠「已成風土病」。團隊指，本港絕對有條件實現「0+7」或更進取檢疫方案，應變陣邁向復常，毋須再等「疫苗猶豫」逾1年的市民接種。

國勇等學者認為，新冠殺傷力大幅減弱至近乎「一隻急性的呼吸道病毒」。（資料圖片）

本地感染昨多6,086宗，輸入達174宗，BA.5佔比達77.6%，創1個月來新低，有2,647人在公院留醫，多10人離世，年介55至93歲；4院舍爆疫，8院友確診，58人要撤離。

近期有專家及醫衞局局長盧寵茂就計算新冠病死率掀爭拗，當局堅持指「第5波」病死率應為0.6%，專家則指已跟流感相若跌至0.1%。據美國約翰霍普金斯大學統計顯示，本港鄰近地區的滾動平均病死率都呈下跌，介乎0.04%至0.14%，與流感的0.1%相若，以新加坡最低。與3月高峰相比，本港當時病死率高達2.89%。

已成風土病 毋須再等疫苗猶豫者

袁國勇（資料圖片）

袁國勇與港大生物化學系教授金冬雁、微生物學系名譽助理教授龍振邦，和臨床副教授陳福和撰文，稱本港在6月起其實已進入「第6波」，故相關數據須與第5波分開計算，粗病死率已由0.59%降至0.097%。隨全港2針接種率達91.5%，加上自然感染，估算逾95%人口具防重症免疫屏障，加上抗病毒藥物投入，新冠殺傷力大幅減弱至近乎「一隻急性的呼吸道病毒」，市民應該開始明白新冠已在港紮根，「成為風土病之事實」。

對未接種者，團隊直言其疫苗猶豫維持逾1年，再給予時間亦「不會有太大改變」，港府應尊重市民選擇；又建議無針者每日做抗原檢測，令感染後可盡快服藥，只要處置得當，配合全面監察新變種體系，應可將冬季疫情高峰壓平，令像第5波的大爆發不再重現。

團隊又指，經不斷強化追蹤及檢測，本港絕對有條件實現「0+7」檢疫，甚至更進取方案，促港府考慮盡快落實第4階段「疫苗通」，允齊3針者回復正常生活，並取消餐飲場所營業時間及每枱人數限制，及在確保鮮風量及換氣量充足前提下，逐步取消室內社交距離。

倡先撤室內社交距離 最後才除口罩

學者認為，污水監察及圍封強檢已無實際意義。（資料圖片）

團隊謂，污水監察及圍封強檢已無實際意義，應取消以集中資源。另為減醫療負荷，出院標準應改為處方口服藥後，病情好轉即能回家隔離，毋須按反映病毒量的CT值決定；負壓隔離設施應善用於未曾接種的確診者、公院私院均可在門診及住院治療新冠患者等。惟團隊強調，戴口罩對減呼吸道病毒、細菌感染及抗生素用量均十分有效，「除罩」應是復常最後一步。







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