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【晴報專訊】「612人道支援基金」信託人前主教陳日君等5人及秘書長涉未為基金註冊為社團，6人昨受審。控方指基金帶政治理念，截至去年10月基金獲存入共2.7億元，部分支出包括資助民陣遊行的音響開支及海外政治團體。案件今續審。

被告何秀蘭（左）及何韻詩（右）昨上庭

6名被告為陳日君、吳靄儀、許寶強、何秀蘭、何韻詩及施城威，各否認1項「沒有在指明時限內申請註冊或豁免註冊社團」罪，涉案日期為2019年7月16日至2021年10月31日。

陳日君

控方開案陳詞指，基金前身「反送中受傷被捕者人道支援基金」於2019年6月15日成立，為6.12金鐘衝突中的抗爭者提供醫療及法律等支援，至7月6日易名「612人道支援基金」。

吳靄儀何韻詩遊行叫口號 陳日君募捐

控方指第2至第5被告曾在記招上以基金信託人身份解釋基金成立背景和目的、政治理念及財務安排，吳指基金目標是將反修例運動的政治訴求提升到國際層面，以獲得關注。基金成立以來多次與泛民政黨合作，在大型遊行期間擺街站籌款等。前年民陣元旦遊行，有被告與遊行人士互動，吳及何高呼「沒有暴徒、只有暴政」等口號，陳則手持籌款箱呼籲捐款。

控方指，基金戶口於2019年6月至去年10月錄得10.3萬筆存款，總額為2.7億元。截至去年10月，基金已被提取2.63億元，剩餘744萬元。

部分開支用作資助民陣的遊行及集會音響支出，涉款約24.6萬元。基金亦曾以5,000元資助香港大專學界國際事務代表團赴海外進行政治游說，及分別以376萬元及20萬元，資助台灣的民間司法改革基金會及新香港文化協會，兩個組織支持反修例抗爭或爭取香港獨立。

基金於去年10月底停運，控方指基金沒根據《公司條例》及《商業登記條例》註冊和登記，亦非免稅的慈善機構或慈善信託，亦從未依照《社團條例》提交任何註冊或豁免註冊申請。







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