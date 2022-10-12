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【晴報專訊】社會期盼復常，入境檢疫「0+0」，惟特首李家超昨指「0+3」後輸入個案升逾2倍，且有新變種入境，檢疫安排須「穩打穩紮」，強調防疫路線清晰，冀予社會最大空間活動。惟醫管局前行政總裁梁栢賢稱，社區檢測站大增，似為未來大量入境客需要，料本月內宣布「0+0」。

特首李家超指「0+3」後輸入個案升逾2倍，雖然同期機場多了3成旅客入境，但染疫旅客佔比仍大。

與此同時，內地官媒發文重申，維持「動態清零」是最佳選擇。

本港昨單日多4,656人確診，包括373宗輸入，當中243人在機場揪出陽性，佔同日旅客的3.43%；另多9人病逝，年介66至93歲，4人已打3針。隨著首宗XBB.1病例輸港，政府專家顧問劉宇隆指，「0+3」放寬後，勢令新變種進入，因XBB.1對疫苗有完全免疫逃脫，較BA.2.75.2更有機會成本港主流病毒，但相信多致輕症。

輸入個案升逾2倍

對於「0+0」步伐會否受阻，李家超昨日稱，放寬防疫須留意很多不確定因素，包括確診數字升幅、醫療體系應對能力等。而自「0+3」實施後，確診數字有迹象回升至5,000宗，輸入個案由每日平均100多宗升至300多宗，升幅逾2倍，雖然同期機場多了3成旅客入境，但染疫的旅客佔比仍然相當大。

他指，已見有新變種入境，強調防疫要「穩打穩紮」，按實際情況決定下一步，但防疫方向仍很清晰，即「以最少代價達最大效果」，在可控情況下，予社會最大空間作經濟及民生等活動，除非有估計不到的情況出現，如出現殺傷力較強的病毒株。對於新加坡開放步伐比本港快，李指各地防疫要按實際情況進行，且與新加坡在醫療體系、制度、習慣及文化也不同，不會刻意比較。

前特首梁振英指出，外商對港存在不少誤解及片面理解，雖然「0+3」或「0+0」是重新吸引他們來港因素，惟非全部因素，須先解決外企及意見領袖對本港政治及司法現況的誤解。

但梁栢賢指，雖然近日政府為「0+0」降溫，社區核酸檢測地點近日增至80多個，料為大量入境客檢測而設，相信港府本月仍會宣布落實「0+0」。

譚耀宗：放寬是期望

與此同時，全國僑聯副主席盧文端早前指，二十大後兩地通關放寬並非「空穴來風」，惟內地多間官媒說法，卻令放寬存暗湧。新華社發時評稱，國慶因有防控措施未爆發大規模疫情，反映「躺平」沒有出路，強調中國「有基礎、有條件、有能力」實現動態清零。人民日報則指，動態清零是可持續，且必須堅持，才能確保達到極低發病、死亡和住院率，一旦放寬反彈，代價及損失更大。

全國人大常委譚耀宗對本報指，放寬是一種期望，且不等於要清零後才可行，官媒說法也是「動態清零」；而他昨亦對傳媒重申，二十大後內地入境會逐步放寬，且不僅面向港澳，而是向全球開放。

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