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【晴報專訊】特首李家超下周三發表任內首份《施政報告》，外界關注經濟發展大計，如何「搶人才」及「爭土地」。人力資源管理學會促發展本地人才庫，包括提升女性勞動人口。測量師學會則建議，精簡發展審批程序，加快發展閒置鄉村土地及祖堂地，釋放土地潛力。

人力資源管理學會指港府要盡快抑制人才外流，並支援工商界培訓及招攬人才。

人力學會指，本港近日雖放寬入境限制，但仍非國際人才首選工作地點。會長孔于人表示，本港「屋漏偏逢連夜雨」，國際人才離港，移民潮令缺口再擴大，建議政府正視性別薪酬差距，提升女性勞動人口比率，同時應以身作則，聘更多青老年僱員。

學會又建議，檢視現時勞工法例，確保可切合「斜槓族」以及未來就業模式需求。孔強調，港府要盡快抑制人才外流，並支援工商界培訓及招攬人才，推動經濟繁榮及社會發展。

促精簡審批 發展閒置鄉村地

測量師學會亦就土地房屋政策發表多項建議，包括精簡屋宇署、地政總署和規劃署的發展審批程序；另不少閒置的私人土地及祖堂地因故未能改變土地用途，建議當局檢視相關土地政策。學會土地政策小組主席劉振江指，目前散落的祖堂地將影響未來新發展區推大型項目，問題已存在多年，若能降低出售門檻，地主得益或高於政府收地的特惠補償，同時可有效利用土地。

針對一般公屋平均輪候時間達5.8年，學會建議未來5年推動舊邨重建，並加高住用樓層至50層，可提升25%單位供應量，並放寬過渡房屋的高度限制。







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