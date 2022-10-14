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【晴報專訊】防疫措施下周四（20日）起再放寬，食肆、酒吧等表列處所將可恢復現場表演及跳舞活動，主題公園戶外場地則允許飲食，當局更並積極考慮放寬限聚令至12人。惟單日確診躍升至5,622宗，且多23宗XBB個案入境，醫衞局副局長李夏茵稱，相關放寬已考慮反彈風險及對醫療系統負擔，作出對民生及經濟最有利措施。



至於何時推「0+0」檢疫，她強調風險需有序可控，避免在復常路上「徘徊兜圈」。



港府宣布下周四起，允許指定處所恢復現場表演及跳舞活動，食肆、酒吧酒館、夜總會、博物館、電影院、酒店及賓館等均可受惠。但表演者需接受每周2次定期核酸檢測，綵排及演出當日需快測陰性，表演時亦要盡量戴口罩及與觀察保持距離；跳舞活動參與者亦需全程戴口罩。

現場表演者需定期核酸檢測，綵排及演出當日需快測陰性。



另主題公園的戶外範圍亦允許飲食。同時港府正積極考慮將限聚令上限，由現時4人提升至12人，但因涉及599G章修例，需待法例修訂後再確實。

限聚令上限擬提升至12人，但需待法例修訂後再確實。



最近一周平均確診個案 升3成



惟昨確診個案創本月新高，單日多5,622人染疫，包括387宗輸入個案，當中204人在機場揪出，佔同日入境客的3.48%。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮承認，最新一周的每日平均確診個案，無論本地及輸入均較前一周有3成升幅，平均死亡人數、院舍及學校個案均微增，且「0+3」實施後，旅客抵港7日內陽性由3.1%升至4.9%，病毒即時有效繁殖率亦升逾1。



而截至前日，經基因分析後發現多23宗XBB亞系個案，涉14男9女，年介24至60歲，他們在本月6至10日由新加坡、印度、泰國、英國、印尼等抵港，僅5人有病徵。歐指，至今累計有29宗XBB，當中5人在入境第2日始陽性。



待觀察無礙再放寬 避免「徘徊兜圈」



醫管局補充，過去1周每日入院入數升至200人，但嚴重及危殆個案維持在50至60人。葵涌醫院男精神科病房則爆11人群組。另昨多8人死亡，涉7男1女，年介69至86歲。



對多項監察指數上揚仍決定放寬，李夏茵解釋，2年多疫情令市民「辛苦了」，冀在有秩序情況下逐步復常，且當社會免疫屏障愈強，推動放寬速度愈快，放寬時首要考慮反彈風險，及對經濟及民生有最大得益，亦要顧及會否對公營醫療系統構成壓力。她強調，政策要有一致性，為控制風險，放寬有先後次序，若放寬後觀察無礙，才會繼續放寬同類政策，避免不斷「徘徊兜圈」，「開完又閂，對社會消耗更大」。



至於何時推「0+0」，她指「0+3」實施僅3周，且XBB變種或成本港主流病毒仍需時觀察，但強調未見XBB致病性較BA.5嚴重；另因3%陽性旅客經機場檢測揪出，現亦不宜取消抵港核酸檢測。



另外，公院下周四起擴展特別探訪至所有精神科醫院及病房，低風險者每日有1小時探訪，最多登記3訪客；高風險者每周有2次1小時探訪，最多登記2人。

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