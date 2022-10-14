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【晴報專訊】吸毒嚴重危害健康，有機構連續5年用人工智能及大數據，分析本地毒品問題和趨勢，發現社交媒體涉毒品帖文數量及瀏覽量反覆上升，帖文量5年間增2.5倍，其中大麻二酚的瀏覽量更急升3倍。



調查亦發現，部分受訪青年低估吸毒風險和禍害。有社工指，大麻二酚（CBD）近年更成「入門毒品」，建議當局加強教育。



青協青年違法防治中心的抗毒服務由2016年起運用人工智能及大數據，分析本地毒品問題和趨勢。結果發現，社交媒體涉毒品帖文數量由2016年的927篇急升2.5倍至去年的3,114篇；瀏覽量亦由350萬次，增逾倍達760萬次；其中2020年為高峰，有5,402篇帖文，瀏覽量達1,000萬次。

青協建議政府加強青少年對毒品禍害的教育（青協圖片）



另大麻二酚（CBD）有關帖文的瀏覽量更在去年急升3倍，由2020年的11,840次增至2021年的42,980次；最多帖文與大麻、搖頭丸、啟靈藥、氯胺酮和可卡因相關。



誤當大麻流行潮物



此外，中心於去年11月至今年7月以問卷訪問參觀禁毒流動展覽車的1,289名12至24歲青年，結果發現，部分人低估了吸毒的風險和禍害，如20.3%人指即使吸毒，也有信心控制對毒品的渴求，另17.8%更指毒品有助緩和緊張情緒。中心亦偵測到本港較活躍和高風險的逾千個社交媒體用戶中，有些疑為吸毒者或毒品賣家常用熱門的迷因圖片、NFT作品等，讓他人誤以為大麻等是流行潮物。



學者︰入世未深或誤信無害



青協青年違法防治中心督導主任李少翠指，部分青年對毒品抱錯誤觀念，尤其CBD近年被標榜為減壓和保健產品，恐誘使青年降低戒心躍躍一試，並令CBD成為「入門毒品」。中心建議在禁毒輔導治療和預防教育上，增加有關CBD和新興毒品的正確資訊、加強網上抗毒教育等。



城大社會及行為科學系教授黃成榮稱，社交媒體往往充斥着不良資訊，雖然用戶不一定受影響並產生不良行為，但入世未深的青年若身邊有人接觸毒品、在學校缺乏成功感、缺乏家庭照顧等，或輕易誤信毒品無害。







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