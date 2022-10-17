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【晴報專訊】本港邁向復常，表列處所進一步放寬，包括擬放寬限聚令至12人等。惟漁護署及康文署轄下逾240個燒烤及營地，關閉逾2年仍未重開。康文署指，燒烤及露營屬多個群體活動，用場者易有「緊密社交接觸」，且飲食時涉及脫口罩，傳播風險高。漁護署則指，今年至今對於涉違規露營或生火進行了745次執法行動。有區議員批評，防疫政策不對稱，令人困惑；當局政策等同迫市民自費到私營場地耍樂或「被迫」違例。

公眾燒烤場地已關閉逾2年，仍未重開。

漁護署轄下郊野公園內有163個燒烤及41個露營地點；康文署則有41個燒烤及1個貝澳營地。因應疫情，自2020年7月中起便宣布關閉，禁止任何人進行燒烤或露營活動，至今即使部分防疫措施已放寬，惟燒烤爐及營地依然未「解禁」。

「室內可百人飲宴 戶外不可燒烤」

西貢區區議員張美雄指，每月持續收到數十名市民查詢，何時可重啟露營及燒烤場，「事實上防疫措施確是不對稱和不銜接，室內可以逾百人飲宴，但戶外不可以燒烤。」

不少人冒被檢控風險「偷偷燒烤」

該區另一區議員張展鵬亦指，區內缺乏大型私營燒烤場，不少居民要跨區至大尾督、白石角等地燒烤，而且「偷偷燒烤」情況亦普遍，「新娘潭、西貢郊野公園一帶，不時看到有人偷偷紮營、生火煮食。」另一西貢區議員方國珊指，「後山」、郊野公園邊陲地已成為露營黑點，假日亦有不少外傭聚集。

沙田區區議員鍾禮謙透露，馬鞍山泥涌石灘等，逢假日便有大量人「紮營」，認為問題根源是政府長期關閉公眾露營及燒烤地點，變相令基層「一係無得玩，一係就犯法」，他批評部分政府部門做事僵化，「明明水務署、渠務署早已重啟導賞團參觀，唯獨漁護署仍以疫情為由，叫停山野導賞服務。」他指，關閉燒烤場對基層兒童成長影響深遠，「我們曾搞社區活動，帶小三、小四學生去私人燒烤場，發現他們在疫情下從未試過BBQ，竟不懂『白白哋』的雞翼是未燒熟。」

漁護署今年至今 執法745次

康文署回應本報查詢指，鑑於燒烤及露營一般屬群體活動，且往往有多個群組同場，用場人士易有緊密社交接觸，加上燒烤時脫口罩，病毒傳播風險較高，故轄下燒烤場及貝澳營地仍暫停開放；今年至今於例行巡查未發現有人違規使用。

疫下公家營地長期關閉，西貢一帶後山不時見到有人違規紮營。（方國珊提供）

漁護署則指，因應政府整體防疫政策，關閉郊野公園內燒烤及露營地點，若能重開會盡快公布；而截至本月9日，今年共收到103宗涉在郊野公園違規露營或生火投訴，並進行了745次執法。







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