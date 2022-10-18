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【晴報專訊】經濟不景，有網店以低價促銷冷氣機，惟突然結業，令買家求助無門。

民建聯接獲市民求助，指網購冷氣機後，網店上月24日晚宣告破產，並在本月初刪除專頁。

民建聯接獲約125人求助，聲稱早前光顧網店「糖心電器」訂購冷氣機連安裝服務，但店方一邊拖延安裝工程，一邊推出特價促銷或催促顧客付款，更在上月24日宣告破產，本月初將fb專頁關閉，估計捲款逾60萬元，人均損失介乎2,000元至2萬元；海關指已有一人被捕。民建聯促政府盡快立法堵塞網購漏洞，如設立冷靜期和強制退款機制等。

Eva是其中一名苦主，上月初她在網上看到「糖心電器」的宣傳後致電查詢，認為對方服務專業，故落訂1.3萬元預約上月18日安裝冷氣，但其後店方2次告知要推遲工程，或安排於30日退款，惟該店在24日已宣告破產。另一苦主吳先生則在8月初看到該店網上口碑不俗，故支付6,000元訂金安排裝機，但店方先後3次推遲工程，承諾退款也沒有兌現。

跟進事件的民建聯葵青區議員郭芙蓉指「糖心電器」以往營運正常，但店方在8月起以不同藉口，向客戶收取訂金，對已付款的客戶則不斷拖延送機及安裝，甚至有客戶自7月起已被延後工程。郭又指，有苦主上月底曾向破產管理署查詢，發現該公司未正式申請破產，質疑店方有心騙財。

指店方推遲安裝 退款承諾沒兌現

（民建聯提供）

立法會議員陳恒鑌表示，該店上月6至22日期間宣稱暫停營業，但仍不斷催促客戶付款及拖延工程，不排除店方正部署捲款潛逃，其公司fb專頁更在本月初關閉。他要求政府盡快立法堵塞網購漏洞，包括設立冷靜期、強制退款機制等，以保障消費者權益。海關證實，上周三拘捕一名網上電器零售商男職員，涉嫌銷售時不當接受付款，違反《商品說明條例》，而截至昨日為止，海關共接獲93宗涉該零售商的投訴，共涉及157部冷氣機，按金金額約58萬元。







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