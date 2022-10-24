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【晴報專訊】今年7月成本港歷來最熱的夏季，中電在這個用電高峰期推出「慳電任務」，每慳1度電即可儲積分，以鼓勵用戶慳電。有住戶為達標「戒掉」長開冷氣習慣，以風扇及落窗簾為室內降溫，結果有70%用戶成功在2日內的4小時，慳共30萬度電，相等於3.2萬個住戶平日用電量總和，減逾110噸碳排放量。中電盼透過計劃鼓勵市民持續慳電，「全港每人慳1度電，即可慳700萬度電」。

葉先生（右）指參加「慳電任務」，改變了平日長開冷氣的習慣；左為盧志華。

中電客戶成功及銷售總監盧志華表示，香港家庭用電高峰時段，一般為晚上6時半至8時半，夏天更是全年最高用電量季節；而今年7月12及25日，中電便在將軍澳、深水埗、屯門等11區，邀請60萬個已更換作智能電錶的住戶參與「慳電任務」，每慳1度電可獲200積分，以換領禮券等獎賞。

積分鼓勵 風扇配合冷氣節能

中電首度引入人工智能冷氣遙控

結果有70%、約42萬住戶成功在2日內、4小時慳約30萬度電，減少逾110噸碳排放量。盧志華形容成績理想，指關掉1匹冷氣1小時，即慳1度電，望透過計劃讓市民一起慳電，「全港每人慳1度電，即可慳700萬度電」。中電又首度引入人工智能冷氣遙控，透過感應器24小時監測家具溫度及濕度，收集手機數據後，利用人工智能分析及演算，計算出用戶在不同室溫及濕度下所需的「舒適模式」、「微暖模式」等。中電亦邀請參與「慳電任務」的500個住戶，使用人工智能冷氣遙控，可經手機App減少非必要的製冷，結果顯示可較一般住戶慳電約30%。

夫婦2人居於屯門約400多呎，兩房單位的葉先生，為「慳電任務」的參加者，他指平日有長開冷氣習慣，且一開便是18、19度低溫，「要感覺到凍才調高」，計劃令他改變生活習慣，如在房間工作會落窗簾，以風扇取代冷氣，或只開廳的冷氣，配合風扇加强對流。7月高溫時，其電費單較去年同期少數百元電費，直言會持續下去。







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