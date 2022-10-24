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【晴報專訊】政府近年擬加強規管使用塑膠產品，但市民習慣難以改變。有調查發現，僅8.9%受訪者郊遊時完全不用即棄塑膠物品，變相有逾9成人無法擺脫即棄塑膠物品，平均每人用約2.8件，最常見是食物包裝、膠樽及膠袋。調查機構建議家庭應建立自備食物盒及餐具習慣，從小教育子女走塑文化。

（YMCA提供）

香港中華基督教青年會（YMCA）於8至9月，訪問1,922名6至24歲兒童和青少年及其家長，當中72.8%人知悉「山野不留痕」，96.7%人同意這概念，但過去3個月曾郊遊的受訪者中，僅8.9%人郊遊時不會使用即棄塑膠物品，而不「走塑」的郊遊客中，人均會用2.8件相關產品，最常使用為食物包裝、膠樽及膠袋。

倡家中建立「走塑」文化

雖有逾91%人表明郊遊後會將即棄塑膠物品帶走，也有81%人會呼籲親友減少用即棄塑膠物品，但近半人承認「走塑」或為郊遊造成不便。至於是否自備環保袋或餐具時，較多青少年考慮是否方便，成人則較注重衞生問題。

YMCA建議政府在可提供配套的郊遊地點，安排添水清潔、和共享物資。（YMCA提供）

YMCA全會環保工作小組召集人樊耀全表示，家長應該在家建立自備食物盒及餐具的「走塑」文化，從小教育青少年減少使用即棄塑膠物品，而因不少人自備環保用品時會考慮便利及衞生問題，樊建議政府在可提供配套的郊遊地點安排添水、清潔和共享物資，協助市民「走塑」。

對於政府計劃本年底將膠袋徵費提高至1元，他認為加價後亦應定期檢視成效，再研究是否需繼續調整收費。







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