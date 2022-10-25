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【晴報專訊】騙案無日無之，今年首9個月警方共接獲19,444宗詐騙案件，比去年同期增4成，當中1,687宗電話騙案，比去年急增130%，涉款高達7.21億元；而網上情緣涉金額達5.12億元，比去年升16%；有51歲女因陷網戀被誘投資虛擬貨幣，被呃1,600萬元。警方臨床心理學家形容，騙徒會利用「戀愛心理方程式」，以高顏值及高收入包裝，擬定「劇本」，加入「親密」、「激情」和「承諾」元素，令受害人心理上難以拒絕，籲市民網上交友時要警惕。

警方反詐騙協調中心展開新一浪防騙宣傳《喜怒哀「落」》，籲市民提防各種騙案。（設計圖片）

警方今年首9月接獲1,176宗網上情緣騙案，較去年同期減5%，惟涉款達5.12億元，較去年同期增16%，當中3.84億元是網戀投資騙案。警方商罪科反詐騙協調中心高級督察張文瀚稱，今年年中有一名51歲秘書公司女職員收到一名自稱30餘歲俊俏中國籍男子交友邀請，2人很快發展成網上情侶。其後有人向她推介一個網上虛擬貨幣投資平台，聲稱可透過平台購買泰達幣（USDT）致富，她4個月內投資港幣1,600萬，惟她欲提款時，客服聲稱受害人戶口有海外非法資金流入，要她繳付2萬泰達幣作認證，此時她才方知受騙。

藉受害人寂寞噓寒問暖

警方提醒公眾在網上交友時，不應即時答應對方任何要求，以防被騙。

警察臨床心理學家胡展鵬形容，網上情緣的騙徒會利用「戀愛心理方程式」，利用常人容易感空虛、寂寞及孤獨的弱點，包裝自己為高收入單身男女，於社交媒體上噓寒問暖和甜言蜜語，讓受害人感覺自己在熱戀，之後才以受害人心理上難以拒絕的方式斂財，籲公眾在網上交友時，不應即時答應對方任何要求，關係發展速度異常快的亦應注意。

另商罪科反詐騙協調中心總督察顏凱欣指，今年首9個月警方共接獲1,687宗電騙，較去年同期735宗大升130%，涉款亦由去年6.67億元增至今年的7.21億元；而當中涉「假冒官員」的有906宗，涉款達6.63億港元。20多歲A小姐（化名）去年12月接獲自稱是「深圳湖北移動公司」職員，指其內地手機號碼涉洗黑錢，A小姐雖指自己無內地電話，但對方卻說出其香港身份證號碼，更有「深圳公安」要求她視像對話，並展示模糊不清的證件及聲稱涉洗黑錢案文件，要求她離家租住酒店接受「調查」。A小姐就範，按指示在一個網址輸入自己銀行帳戶資料，又向朋友借40萬元存入帳戶，作「保釋金」一部分，最終她連同積蓄共59.5萬元被轉走。

銀行員工警覺高 騙徒改經網銀盜款

胡展鵬表示，騙徒懂掌握受害人心理，透過假扮執法人員建立權威，並要求受害人自我孤立，增加他們的心理負擔，又強調事件的「嚴重性」或「迫切性」，令受害人沒時間考慮，而騙徒則成為「唯一可幫他們的人」，最終令受害人做出非理性行為。顏凱欣又指，由於銀行轉帳有金額限制，且業界近年加強與警方合作，銀行員工警覺性高，故騙徒改變策略，由以往要求受害人經銀行轉帳，改為要求他們透過假程式或網站交出網上銀行戶口資料，直接將金錢轉走。

退休夫婦被呃6000萬積蓄 夫一度欲輕生

警方即日起，會向騙案受害人派發「遇騙支援小冊子」，讓受害人及其親友知悉警方的程序和如何尋求協助。顏凱欣指，2020年10月，一名退休女教師被假冒官員的騙徒，騙走她與丈夫賣樓後的6,000萬元積蓄，令2人到偏遠地方安享晚年的計劃泡湯，其丈夫更一度欲輕生。

胡展鵬指，不少人以為要「罵醒」受害人，免其再受騙，但事實會帶來反效果，令他們反更自責，造成二次傷害，或因此拒絕與他人溝通，並出現精神和心理問題，如網戀騙案受害人可能因此對他人失去信任，傷口難以癒合，故親友應多諒解及支持，有需要時尋求專業人士協助。







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