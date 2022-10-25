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【晴報專訊】施政報告日前公布，由本學年起公營學校新聘常額教師須通過《基本法》測試方可獲聘。教育局昨向學校發通告指，由2023/24學年起，除常額教師外，以現金津貼聘請的新聘教師，包括校長，亦須通過《基本法及香港國安法》測試；首輪測試（學位程度）將於今年12月3日舉行。

教育局發言人指，教師須正確理解《基本法》才能啓迪學生。（資料圖片）

教育局昨向全港學校發通告指，由2023/24學年起，公營學校、直資學校及「幼稚園教育計劃」的幼稚園新聘的常額教師、及以現金津貼聘請的教師，均須通過《基本法及香港國安法》測試，方可獲考慮聘用。有關要求適用於所有教師職級，包括校長。該局發言人指，教師必須正確理解《基本法》才能啓迪學生。

測試將參照公務員事務局相關測試安排，涵蓋《基本法》及《香港國安法》，以筆試形式考核，設中英文版本，考生須在20題多項選擇題中答對10題或以上。

曾參加任何《基本法》測試並取得及格成績人士，如欲在2023/24學年入職或轉校，均須重新應試；但若持有由公務員事務局相關測試及格成績，則被視為已符合要求。

議員倡彈性處理「縮班」教師

教育局將於本學年舉辦5輪測試，分別供學位程度及非學位程度人士參加，首輪測試（學位程度）將於12月3日舉行，有意者可於10月26日起透過教育局網頁申請；其餘測試日期稍後公布。

教聯會副主席、教育界立法會議員朱國強認為安排合理，但他關注一班因收生問題致「縮班」而暫失教席的老師，若新學期再有教席，或未必能趕及考試而失去資格，盼當局能彈性處理；又建議安排教師在修讀教育文憑時一併完成考試，方便畢業時可立即就業。







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