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【晴報專訊】近來樓價及股市齊跌，差估署9月私樓售價指數創逾3年半新低，今年首9個月累跌逾8%；港島區細價樓今年至今跌近百萬元。相反，私樓租金則連升5個月。

9月私樓售價按月跌逾2%，連跌4個月，創逾3年半低。

代理指，九龍東3大上車盤今年至今跌20%至30%，售價「3」字頭的樓盤重現，如時光倒流至7年前，不少業主及買家轉投租務市場，帶動租務成交按年增逾15%，今年首9個月租金升14%至40%不等。

9月份私樓售價指數報362.1點，按月跌2.06%，連跌4個月，為逾3年半新低。綜合今年首9個月，整體樓價累跌8.07%。按單位種類，跌幅以431至752呎B類單位最多，按月跌2.23%，報349.8點；其次是431呎或以下的A類單位，報398.4點，按月跌約2.06%。

按區域來看，431呎或以下細價盤，港、九、新界按月分別跌5%、3.2%及0.01%。港島及九龍區上車盤樓價重回2019年1月水平，平均呎價約1.5萬及1.3萬元，對比今年1月分別跌12.8%及10.3%，入場費在同期分別跌價97萬元及67萬元，至654萬及577萬元。

租金連升5個月

惟樓價跌卻帶動租務市場。差估署私樓租金指數9月報180.3點，按月升約0.2%，連升5個月。九龍灣德福花園新近成交一宗U座高層14室、494呎兩房戶，以約530萬元易手，業主於2016年以約566萬元購入，轉手帳面虧損約36萬元，成交呎價跌破1.1萬元，創屋苑近日新低。另同區上車盤得寶花園，E座中層8室、265呎一房戶新近以約1.08萬元出租。

利嘉閣高級聯席董事莊雅琁指，德福花園本月僅錄8宗成交，入場費較今年初跌達30%、約200萬元，重回6年前的530萬至550萬元，致不少業主轉賣為租。本月共錄12宗租務成交，兩房租金升至1.6萬元，較年初漲14%。

香港置業分行營業經理胡國安亦說，得寶花園本月只有5宗成交，今年至今樓價跌逾20%，現時入場費為390萬元，重回2015年水平，且跌勢未止。租務市場則不跌反升，95%客人傾向租樓，50%業主轉賣為租，帶動租金由8,800元至9,000元，回升至1.05萬至1.3萬元，升幅達19%至44%。

美聯首席分析師劉嘉輝說，今年首9個月租務個案按年增逾15%。利嘉閣地產研究部主管陳海潮稱，施政報告未有對樓市減辣，加上下周美國再議息，料全年樓價跌逾10%。中原地產亞太區副主席陳永傑指，據該行紀錄，現時銀主盤委託達200個，為近13年新高，樓市已響起警號，料全年樓價跌15%。







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