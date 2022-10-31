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【晴報專訊】施政報告提出興建簡約公屋，房屋局局長何永賢昨稱，已找到5至6塊可建簡約公屋地皮，主要來自新界，正與發展局商討有否其他合適土地，冀每區都有供應，市區會建較大單位，亦會考慮在港島區興建。對於單位並無間隔，她說不預期住戶會「大興土木」，因將來交還時需還原，建議利用輕巧材料作分間。

施政報告提出興建簡約公屋（何永賢fb圖片）

對於政府合併傳統及簡約公屋的輪候時間，推出「公屋綜合輪候時間指數」，她重申非混淆視聽，而是希望更透明化，兩者會一同公布，但承認傳統公屋首5年輪候時間仍維持5年多。

商分期分段交付 助公屋提前入伙

至於「提前上樓計劃」，她舉例指古洞北19區一個公屋地盤，可興建9至10幢，以往土木工程署需先平整地面，再交予房屋署，現正商討「分期分段交付」，其中約5幢可提早18個月入伙。另政府重推私人參與，何永賢指定價仍在研究中。

另外，發展局局長甯漢豪在網誌稱，政府將會扭轉過去土地緊絀的情況，未來10年熟地供應量將達3,280公頃，其中可建49.3萬伙房屋，且整體呈上升趨勢，強調會放棄「地剛剛夠就可以」的思維。







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