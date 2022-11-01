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【晴報專訊】Z世代求職不僅「求薪」，更甫入職場便欲做「打工皇帝」。有調查發現，Z世代冀僱主能提供「就近工作點」、良好工作與生活平衡，更不願在薪金或價值觀上妥協；近半人指若工作無趣及工時長會辭職。有本港學者指，Z世代物質條件佳，追求滿足感多於溫飽；人事顧問亦指，現時職場新人「遇不滿即想辭職」，有個案即使被公司看重，薪酬及前途俱佳，惟朋輩質疑「做死一間公司」便毅然辭職。

有學者指本港Z世代打工仔追求工作自由度和滿足感，感興趣才會投入熱情。（資料圖片）

共享辦公室Regus今年8月訪問1,016名Z世代(即1997至2012年出生)的英國僱員，85%人冀辦公室鄰近居所，51%人冀在家工作，38%人欲彈性上班，惟不會因而犧牲薪金及晉升機會；另46%人指工作有趣是留任關鍵，近半人指若無滿足感或未達工作與生活平衡，便會辭職；另30%人指與僱主價值觀存在嚴重分歧便會辭工，50%人指僱主違反環境和社會責任亦是離職理由。

嶺大潘蘇通滬港經濟政策研究所所長何濼生（資料圖片）

嶺大潘蘇通滬港經濟政策研究所所長何濼生指，本港Z世代有同樣傾向，因其生活條件優裕，更追求工作自由度和滿足感，感興趣才會投入熱情。

MT投訴主管 未主動介紹工作性質

華生職場顧問董事孫立民指，本港Z世代多是家中寵兒，慣由他人助解決問題，工作遇難題會「直接quit」。他指，大企業請見習生（MT），需在不同部門學習，但新人竟向人事部投訴，各部門主管未有主動介紹工作性質「畀佢揀」是失職；另任職餐飲和零售業的Z世代，又嫌「企得多辛苦」，從事物流業又嫌工作悶，「又怕收工後無生活，拒返內地工作。」毅知顧問公司董事總經周綺萍指，Z世代工作數月便覺累「想辭職休息下」，又有新人縱獲公司看重，薪金和前途俱佳，惟仍滿1年即走，「理由竟是朋友話『你做咁耐仲做呢份工？』」。

部分公司為留人「在家工作」恒常化

他們均認為，Z世代不用養家亦不怕祼辭，當斜槓族、兼職便可維生，疫情下曾嘗試在家工作，認為公司不繼續提供彈性安排屬「無理」。環球管理諮詢有限公司董事總經理李漢祥指，銀行等較傳統企業近年因請人難，漸將「在家工作」恒常化，予員工自選日子返公司或在家工作。







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