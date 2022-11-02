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【晴報專訊】第25屆渣打香港馬拉松將於明年2月12日開跑，本周五（4日）起分階段接受報名，今屆賽事設2.5萬個名額，大會強調正向政府爭取增加名額。為慶祝渣馬舉辦25周年，獎金將加碼10倍，限時內能完成馬拉松賽事的香港挑戰組跑手均可獲發1萬元獎金。

所有在3小時和3個半小時內完成馬拉松賽事的本地男女挑戰組跑手，獎金將加碼至1萬元。

有學者提醒市民訓練時不應急進，並建議調低成績目標。

今年渣馬賽事的賽道維持不變，防疫措施亦大致沿用去年安排，即跑手須符合「疫苗通」指引、領取選手包時於領取地點進行核酸檢測、當日到場前須自行快測和使用「安心出行」入場等。另外，為慶祝賽事踏入25周年，所有在3小時和3個半小時內完成馬拉松賽事的本地男女挑戰組跑手，獎金將會加碼10倍至1萬元。

賽事報名時間由本周五（4日）起分階段進行，去年至上月期間於大會認可賽事達標的跑手，可於當日至本月10日報名參加挑戰組賽事，入圍名單將於14日公布，如曾報名參加2020渣打馬拉松、且未透過「預留名額報名」中籤去年賽事者，可於本月10日至14日報名，並在18日獲悉是否入選，公眾抽籤報名則於本月15日開始，2輪抽籤結果將於本月25日和下月2日公布。

香港田徑總會主席關祺表示，正積極與政府商討增加參賽名額，冀截止報名前有決定，其他細節則仍在研究。他不評論新加坡賽事的安排，並呼籲跑手遵循大會規矩。他又稱，邀請海外精英跑手來港參賽的進度良好，按標準最少會有6男6女金級跑手參與，相信最終會有更多。

備戰時間少 專家倡調低目標

上屆男子全馬拉松冠軍黃啟樂相信，外地跑手來港參賽能激發本地跑手力爭更好成績，又指賽事回到2月舉行，相信有利跑手備戰，獎金增加則能吸引更多人參與，自己則希望能打破香港紀錄。而上屆女子10公里冠軍羅映潮則計劃參與全馬賽事，但因2人均有意爭取明年亞運會入場券，目前仍在審視參與哪項賽事比較有利。

跑手備戰方面，教大健康與體育學系高級講師雷雄德認為，餘下訓練時間較理想為少，參賽者制定訓練計劃時應考慮調低個人目標時間，平日作息和營養吸收也要做好。中大體育運動科學系教授許世全指，跑手可按跑同一距離的心跳狀況和跑後的肌肉感覺評估身體狀況，如感到身體壓力增加，則不應過早提高訓練量。







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