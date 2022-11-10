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【晴報專訊】疫情持續緩和，維園年宵市場明年1月16日回歸，昨首日競投情況激烈，120個檔位全部高於底價出售，最貴一個以5.6萬元投出，為底價10倍，並高過去年同期近1成。多位高價出手的檔主均稱，對明年農曆新年市道有信心，但有「蘭花大王」之稱的楊小龍和一眾本地花農都看淡市道，部分人更選擇減產，又明言即使成本增都不敢加價。

昨首日競投檔位全高於底價售出，平均成交價比去年升3成。

首日120個檔位均高於底價成交，平均成交價2.977萬元，比去年同期高3成，最貴檔位5.6萬元，按年貴近1成，亦為底價逾10倍。昨午競投較熱烈，今年每個檔位的底價僅5,440元，以5萬元投得一個近興發街出口轉角檔位的蕭女士稱，30年來均投得同一個67號檔賣散裝花，今年亦志在必得，成交價已比7萬預算「慳咗好多」，她對明年市道有信心。接近維園銅像的102號檔，則以5.6萬元成交，檔主區女士指，每年均與內地親戚合作賣花，今年成交價雖是歷來最貴，但望投得與以往相近位置的檔位，以便熟客辨認。

行外人三口家投兩檔 不在意賺蝕

昨晨首個檔位叫價已達26口，終以3.6萬元成交。投得該檔的郭先生同樣對市道充滿信心，不擔心疫情反彈，認為就算市民外遊，亦會先買花放家中。另吳氏一家三口今年首戰維園年宵，吳爸爸稱，一家人雖為「行外人」，但女兒對賣花表示興趣，太太亦有取貨渠道，遂用6.1萬元投得2個檔位，望市民多消費，能賣到1,000盆蘭花，會設網站預售提供優惠，女兒坦言望疫情下賣花「等大家開心返」，賺蝕不在意。

「蘭花大王」楊小龍指，擔心市民外遊影響銷情。

維園年宵常客、「蘭花大王」楊小龍昨下午才出手投檔，惟叫價謹慎，終以約18萬元投得4個檔位。楊坦言，自設種植場，每口價都要考慮成本，故不敢過分進取，又擔心市民外遊難免影響銷情，「人哋睇好（市道）都未必好」。

運輸成本倍增 惟年花不加價

本地花農李永強指，今年天氣暫未見影響種植，但目前市道是40年來最差，客人或不及以往豪爽，又預期聖誕節後疫情或反彈，甚至再煞停年宵，為免血本無歸，今年已減產2成，惟運輸成本仍高昂，其中智利蘭花種子來港運費高達7萬元，比以往貴一倍，惟無意加價。他又提到，每逢經濟差均有新人「入場」想發新年財，結果搶高檔位價錢，故打算由雙位數檔位減至一、兩個。

香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春表示，目前花農一般會分批種植，避免天氣影響整批收成；但信芯園花農梁日信稱，今年海外來貨遲，未能分批種植，但求氣溫不會急變，明年同樣不加價，百合維持20至40元一支，劍蘭則售10至20元一支。







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