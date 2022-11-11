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【晴報專訊】疫情下中小學生上網時間大增，網絡欺凌風險相應提升。有調查發現，近兩成受訪中小學生過去1年曾受網絡欺凌，以中一生最嚴重，常見手法包括被人重複用粗言辱罵、散播謠言及張貼令事主尷尬的照片，分別有3成人因而有自殺、自殘或傷害他人念頭。東華三院倡加強預防教育，鼓勵旁觀者為朋輩作正向支援。

調查機構建議加強教育網絡欺凌旁觀者，讓他們可為有需要朋輩提供正向支援。

東華三院今年9月以問卷訪問832名讀小四至中六學生，其中近兩成人表示，過去1年曾受網絡欺凌；有35%受訪中一學生稱曾受欺凌，而中五和中四生，則分別有32%和31%。

最常遇到欺凌方式包括「被人重複用粗言辱罵自己」（51.9%），「被人散播謠言」（49.4%）及「被人張貼令人尷尬或不雅照片」（38.1%）。有3成受害者有輕生念頭，另有29%稱有自殘或傷害他人的念頭。受訪者接受GHQ-12精神健康問卷評估，13分或以上可獲界定受精神困擾，結果曾受攻擊的受訪者平均分達16.19。

調查又發現，有43%人稱曾瀏覽過欺凌事件，67%人稱會拒絕繼續瀏覽和轉載或當無看見。東華三院心瑜軒中心主任周鈺山稱，數字反映旁觀者較為被動，建議學校以不同手法加強預防教育，尤其旁觀者角色，讓他們可為有需要的朋輩提供正向支援。

朋友遭網民攻擊 開朗變內向

大專生Jacky（左二）寄語網民在網上亦不要失去同理心（東華三院圖片）

大專生Jacky稱曾在連登討論區見到感情糾紛帖文，驚覺事主皆為其朋友，其中一方被網民留言攻擊，事主遂由原本的活潑開朗變得內向，欺凌方則承認一時衝動，已感後悔。他說留意到有網民會較成熟，知道帖文內容未必完全真確，希望他們多提醒他人，另寄語在網上亦不要失去同理心，「現實世界唔會做嘅事都唔好在網上做」。







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