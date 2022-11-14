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【晴報專訊】確診昨重上6,575宗，創近2個月高位。政府專家顧問孔繁毅料，明年1月本港或面臨新冠及流感「雙疫夾擊」，惟本港已有強混合免疫，相信確診將慢慢回落，明年夏天可望全面復常。

孔繁毅估計，本港6、7成人曾染新冠，加上高接種率，若無新變種干擾，明夏可望全面復常。（資料圖片）

另一專家顧問許樹昌指，針對BA.4或5研發的二價疫苗料明年1月到港，高危者或要打第5針，倡待冬季過去及打新針後，才考慮放寬至戶外除口罩。

本港昨呈報6,575宗確診，包括467宗輸入個案，257人在機場截獲，佔同日入境客約2%。港大病毒即時有效繁殖率維持在0.9，仍未達到「1傳1」水平。另多9人死亡，年介77至97歲。14間院舍有17人染疫，70人撤離。土瓜灣保良局陳麗玲（百周年）學校爆校車群組，須局部停課。

孔繁毅估計，入冬後，港人將受新冠及流感夾擊，明年1月重症及死亡數字或再升。惟因本港6、7成人曾染新冠，加上高接種率，整體混合免疫強，若無新變種干擾，明年夏天可望全面復常，能取消入境檢測、口罩令等限制，「但明年冬季或要再打加強劑及戴口罩。」

倡「團進團出」減核酸檢測

許樹昌指，復必泰針對BA.4或5的二價疫苗料明年1月到港，料再開會討論允許60歲以上、有長期病患、醫療人員等高危群組打第5針；至於口罩令，他認為待二價疫苗開打及冬季過去後，才考慮允許室外「無罩」，而坐交通工具時仍要佩戴。他解釋，過去2年，鼻病毒等呼吸道感染因口罩而隔絕，若全面「除罩」有機會致新爆發。

許樹昌指，應維持「團進團出」抵港首日機場檢測，核酸檢測次數可減少。

他又補充，「團進團出」旅客核酸檢測次數可減少，惟抵港首日機場檢測仍應維持，因有效找到6成陽性旅客，且有助監察變種情況。另國際7人欖球賽後，確診未見反彈，反映本港有條件開放更多大型活動。







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