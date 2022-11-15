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【晴報專訊】港鐵荃灣線油麻地站前日發生車門飛脫事故，為年內第二宗，致荔景至佐敦站服務暫停近1日至昨早始恢復。港鐵昨重申，相信事故是路軌旁屬抽風系統設施的金屬護欄組件移位，與列車碰撞致偏離，將檢視維修、損耗、有否人為錯失等。運物局要求港鐵明日提交初步調查報告，兩個月內完成調查。

涉事的油麻地站路軌已換上新零件。港鐵指出，路軌旁屬抽風系統設施的金屬護欄組件移位，與列車碰撞致偏離。

而事發時約150名乘客在未有職員協助下，以車尾緊急出口斜道逆方向離開，疑有違安全原則，港鐵稱會檢討。

港鐵經一夜搶修後，涉事路段昨早準時出車恢復運作。上班繁忙時段，不少乘客如常乘車，有市民直言以後乘港鐵會更留意「唔好靠車門企」；亦有市民認為港鐵搶修效率高，但同時須維修老化設施。

港鐵車務總監李家潤

港鐵車務總監李家潤解釋，涉事的油麻地站2號月台，因路軌旁屬路軌抽風系統等設施的金屬護欄組件移位，導致列車偏離路軌，會由第三方專家深入調查有關組件的使用、維修、損耗、有否涉及人為錯失等。對於組件維修保養是由港鐵或外判商負責，他僅說維修涉及多方面安排及指引，會檢視有關組件的維修程序。

涉事的油麻地站路軌已換上新零件。港鐵指出，路軌旁屬抽風系統設施的金屬護欄組件移位，與列車碰撞致偏離。（網片截圖）

運物局局長林世雄稱，已向港鐵提出3點要求，包括明日提交初步調查報告，解釋事故原因、跟進工作及進度、疏散程序等，並須兩個月內完成整個調查，政府相關部門亦會參與，機電署已發書面指示，要求港鐵檢視軌道附近設施及構築物安全。他重申「一單意外都嫌多」，鐵路網絡及軌道須全面檢視，亦會按機制處理服務停頓罰款。

車尾緊急出口逆行至旺角站 或違指引

事發後約150名乘客經車尾緊急出口斜道，逆方向徒步至旺角站疏散，被批無照明燈、無職員協助，更有「對頭車」駛經，有傳媒取得港鐵內部指引，列明火災或冒煙才需在車尾疏散乘客，質疑今次做法或有違安全原則。

港鐵車務營運總管黃琨暐續指出，得知部分乘客從車尾緊急出口斜道離開車廂，沿荃灣線路軌步行至旺角站後，已派員在旺角站協助，疏散後亦有巡查路軌，確保全部乘客已離開軌道。被問及當時是乘客要求打開斜道，還是車長指示，他形容當時是千鈞一髮，會了解雙方的溝通，及檢視疏散安排的風險評估。







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