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【晴報專訊】魚油補充劑向來深受歡迎，惟慎防「病從口入」。消委會抽查市面25款魚油補充劑，發現全部含污染物，當中16款含基因致癌物「多環芳香烴」（PAH）或「環氧丙醇」，4款更同時含2種，其中1款「Nutronic」全孕期奧米加3，PAH含量更超出本港法例上限，已下架停售。

消委會指生產商應提供準確資料，讓消費者掌握實際營養素攝取量。

另24款含可損害肝臟及中樞神經等的「氯丙二醇」，當中3款超歐盟上限。

消委會抽查市面上23款膠囊式及2款液體劑型補充劑，全部均含起碼一種環境污染物或基因致癌物，其中14個樣本含致癌物「環氧丙醇」，包括市面常見品牌「楓之寶」；另有6款含PAH，4款則同時含2種致癌物。

24樣本含環境污染物 攝過量傷肝

PAH一般會用「苯並[a]芘」含量作指標，若按本港法例，任何油或脂肪或兩者混合物的相關含量，最高為每公斤5微克，但Nutronic樣本含量高達每公斤12.7微克，食安中心月初已指示商戶將該批次產品下架。

消委會指有關污染物含量較低，若按建議分量食用，應不會對健康造成很大風險。

消委會亦發現，24個樣本含環境污染物「氯丙二醇」，3個樣本含量超出歐盟規定上限的每公斤2,500微克，包括「GNC」及「楓之寶」，後者含量更達每公斤15,000微克。有動物實驗顯示，長期每日過量攝取「氯丙二醇」，會損害肝臟、中樞神經及影響雄性生殖系統。GNC代理強調產品可供安全食用，已向消委會提交相關資料；而楓之寶代理商亦指，已提交支持產品健康聲稱的資料。

消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀直言，是次結果極不理想，因消費者本為健康而服用補充劑，有含致癌物的樣本更供孕婦食用，有機會影響胎兒。但她稱，有關污染物含量較低，若按建議分量食用，應不會對健康造成很大風險，加上日常生活亦有環境污染物，惟日後選購時便要留意。

部分DHA或EPA含量 不符標示

魚油補充劑主要提供多元不飽和脂肪酸，包括DHA和EPA。但消委會發現，有3款樣本的DHA或EPA含量低過標示，一個樣本含量則高過標示，另有1款維他命D含量高過標示逾3倍，有機會導致高鈣血症，部分樣本已交食安中心跟進。

譚稱，樣本含PAH、氯丙二醇及環氧丙醇，均與產品經高溫加工有關，籲生產商改善生產程序，減少污染物含量；而DHA及EPA同樣均為脂肪，無意中多食亦未必有益，生產商應提供準確資料，讓消費者掌握實際攝取量。消委會又指，有樣本的飽和脂肪酸含量含量達35.4%，另一樣本有8.7%反式脂肪，提醒長期大量攝入會增心血管病風險，反式脂肪更會降低好膽固醇水平。

成人1周吃2次三文魚 攝足DHA和EPA

消委會引述香港營養師協會代表程欣儀表示，DHA和EPA皆不能由人體自製，最好是由日常飲食中攝取，食安中心建議可多食三文魚、鰹魚、左口魚，成年人最好每周食2次；素食者則可選核桃、亞麻籽、奇亞籽或海藻油。



消委會續指，素食者或不愛海產人士，以至是孕婦或哺乳期的婦女，若未能靠日常飲食攝取足夠奧米加3，便可能要靠補充劑，惟若要服用薄血藥華法林或其他抗凝劑的人士，則應避免服高劑量魚油產品，因奧米加3對血小板有抑制作用。







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