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【晴報專訊】網上騙案不絕，今年首3季的網上求職騙案更較去年同期大增3.3倍。港澳兩地警方上周採取聯合行動，在兩地合共拘捕56人，相信集團涉及兩地共131宗求職騙案，損失逾700萬港元，部分人則涉及清洗黑錢約2億元；有24歲青年應徵名牌刷單員，最終被騙56萬元。

警方指集團涉及兩地共131宗求職騙案，檢獲大批提款卡、銀行文件、手機和平板電腦等證物。

人力資源顧問強調，騙徒一般會以「三高兩低」作招徠，包括高薪、低學歷等，籲市民留意。

本港今年首9月共錄得2,252宗網上求職騙案，較去年同期690宗大增3.3倍，損失金額高達3.37億元，是去年同期近7倍。港澳警方在本月9日至15日期間合共拘捕56人，包括涉案集團3名骨幹成員，其中34男12女在香港被捕；警方相信集團涉及去年7月至今年9月在港發生的83宗騙案，涉款逾500萬元。

24歲「名牌刷單員」被騙56萬元

東九龍總區重案組總督察許諾指，集團會在不同網上平台刊登招聘廣告，要求受聘者到真實網上購物平台為指定貨物「刷單」，但不需過數，然後截圖給騙徒，並將買貨錢匯進指定銀行戶口，又或者前往騙徒偽造的網上平台「刷單」，以賺取8至20%佣金，惟騙徒收錢後便藉詞拖延發還本金和佣金。

她透露，一名24歲受害人今年8月應聘名牌刷單員，按騙徒指示付318元買6次名牌，曾獲發約1成佣金，惟再付56萬元作9次買賣後，即被騙徒以各種藉口拖延提款，始知受騙。網罪科總督察鄧國軒指，集團約1成廣告會在國際求職網站張貼，以增強其可信性。

香港人力資源管理學會會長孔于人

香港人力資源管理學會會長孔于人強調，騙徒一般以「三高兩低」作招徠，即高薪、高彈性工作安排、高金額投入，及毋須經驗、學歷，甚至聲稱只要懂上網、有手機和電腦即可上班，呼籲公眾對這些招聘廣告加倍留意。







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