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【晴報專訊】政府資助租用酒店和旅館作「青年宿舍」計劃細節曝光。首批宿位料明年首季推出，民政及青年事務局昨向業界簡介詳情，業界會後透露，計劃適用於18至30歲的全職青年，只要月入在2.5萬元或以下，未持有物業、資產不多於38萬元，便可「1年死約、1年生約」以不多於市價6成租金「住酒店」，最長可住5年。惟入住者須參與社區服務，每周最少4小時。

首批宿位料明年首季推，當局會優先考慮可全幢出租5年的酒店。（資料圖片）

施政報告提到，將資助非政府機構（NGO）租用酒店及賓館作青年宿舍之用，目標5年內增3,000個宿位。民青局昨與酒店、賓館及NGO簡介細節，逾50個機構約90名代表出席。香港青年聯會主席楊政龍透露，NGO將擔當「二房東」，負責營運及維護，受惠青年須有全職工作，不可為學生，月入及資產有限制；惟婚姻狀況、工作區域等無設限。

限全職月入不逾2.5萬

楊指，首次租期為「1年死約、1年生約」，青年最多可住5年，期間須參與NGO安排的社區服務，如為當區學童補習等等，每周不少於4小時，若果未能達標，將不符租住資格；另外，政府期望NGO可為青年提供配套，如辦青年音樂會、生涯規劃及創業講座等。

有與會者透露，NGO可酌情出租予未完全符合資格人士，但不得多於總宿位的5%，且要確保營運符香港國安法等法例。若未能確保租戶完成社服時數，資助額或被扣減。有與會者料，參與酒店將以2、3星為主，以市價月租1萬元計，即用6,000元便可入住。

香港中旅維景國際酒店管理有限公司董事張琪騰指，租金會參考同區面積及狀況相若的住宅單位估算，不超出市值租金6成，即政府最高資助4成；當局會優先考慮可全幢出租5年的酒店及賓館，且要有公共空間、洗衣房等設施。張估計，轉為青年宿舍租金的定價，會稍高於現時房價。惟他認為，5年租用期過長，要「計過數」才決定，且隨著本港復常，業界或想多做旅客生意。







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