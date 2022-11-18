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【晴報專訊】本港實施「0+3」檢疫安排後，迎來疫下首個久違的聖誕旅遊旺季，旅議會估計有逾400團出發，單是日本佔逾150團。有旅行社推出聖誕限定近7.5萬元的東京箱根6天豪華團，數日即額滿；有旅行社重啟長、短線團，收客量按月升80%，以土耳其及日本最受追捧。惟業界指，12月機位不足，僅恢復至疫前50至60%，相信將持續至明年上半年。

有旅社指聖誕新年團報名已5成滿，日本北海道大受歡迎。

旅遊業逐步復甦，旅議會總幹事楊淑芬稱，上月原本估計聖誕、元旦團出團量約150團，但隨着政府逐步放寬入境檢疫措施，預料至下月出團量可增至超過400團。

「0+3」後 旅社客量月升80%

梁港蘭

永安旅遊的銅鑼灣新分店昨開業，其董事兼行政總裁梁港蘭指，旅行團於10月初復辦，聖誕及元旦團報名已滿50%，以北海道、土耳其最受歡迎，其中北海道9天團的團費近1.6萬元，平安夜出發的土耳其9天團，團費近2.1萬元。她說，實施「0+3」檢疫安排後，旅行團收客量按月升80%，整體收客量已達2019年同期近10%，自由行產品訂單更是同期的47%，尤其是日本線，佔約40%。

她續指，農曆新年的歐洲團亦受追捧，年初一出發的芬蘭北極光12天團，團費近4.6萬元已額滿，正在加位；另更推出疫後首個包機旅行團「不丹5天深度遊」，同樣年初一出發，團費近2.3萬元起。她希望航空公司逐步恢復運力，收客量可在明年中回復至2019年逾半，並在明年底回復70至80%。

東瀛遊執行董事禤國全亦說，過去2周的聖誕團收團量已達65%，其中北海道佔50%。由他帶團的限定聖誕東京箱根6天豪華團，團費近7.5萬元，上周推出後，報名迅即額滿，他指近期每團人數回復至以往的20至30人，行程日數亦加長至6至7天，但航班不足下，日本團僅回復至疫前50%。

運力未恢復 出團量僅疫前1成

縱橫遊行政總裁袁振寧稱，目前聖誕已有100團會出發，團費約1.8萬至2萬元，較疫前貴約30%，坦言12月機位僅恢復50至60%，最快要到明年1月才恢復至70至80%，相信農曆新年的機位及報團情況更佳，現已有逾130至140團成行，故亦推出明年初出發的西歐、東歐長線團，例如農曆新年前夕出發的10天西葡雙國團，團費近2.6萬元亦已成團。

楊淑芬稱，今年聖誕及農曆新年相近，據以往經驗，旅客一般會在兩個節日「二選一」出遊，目前的出團量雖為疫下高峰，但因外地疫情未止，及航空公司運力不足，出團量僅及疫前約13%，希望盡快與內地通關。







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