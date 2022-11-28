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【晴報專訊】疫情下海空運一度陷入困局，財政司司長陳茂波表示，本港港口吞吐量在過去10年呈下降趨勢，認為高端航運服務是未來出路，指香港機場正與大灣區開拓「海空貨物聯運」發展模式，機管局已實行先導計劃，日後毋須重複安檢即可無縫轉運至全球，並完善與大灣區的「多式聯運」，發展高端增值的冷鏈貨物及藥物處理物流服務。

陳茂波指，香港的高增值海運服務，可發揮聯通內地及國際的作用。（陳茂波網誌）

陳茂波昨在網誌稱，全球貿易中有80至90%貨物是靠水路運輸，本港過去一直保持世界10大港口地位，但過去10年吞吐量卻呈下降趨勢，他認為整個產業群龐大，其中高增值的部分是香港航運業未來的出路。

他指，本港現有約900間與航運相關的公司提供海事服務，以總載重量計，佔全球總量10%，是全球第4大的船舶註冊處；每周有約270班國際貨櫃班輪，連接全球近600個目的地。他認為，隨着國家經濟持續發展，成為全球最大的商品貿易出口地，香港的高增值海運服務，可發揮聯通內地及國際的作用。

發展高增值物流 涉冷鏈貨物藥物處理

空運方面，他說香港機場正與大灣區之間開拓「海空貨物聯運」發展模式，機管局在東莞設立上游「香港國際機場物流園」，及在香港機場設立「空側海空聯運貨運碼頭」，讓內地出口貨物可預先完成安檢後直接運達，再利用香港的國際航空網絡，毋須重複安檢程序直接轉運至各地，而國際空運貨物亦可利用此路綫，逆向進入內地；政府亦會加快推動大灣區物流信息的互聯互通，完善「多式聯運」，發展包括冷鏈貨物及藥物處理的高端高增值物流服務。







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