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【晴報專訊】西隧專營權明年屆滿，政府昨向立法會提交新的三隧分流方案，建議屆時將西隧私家車收費由75元減至60元，紅隧及東隧則分別加10元和5元至30元，的士則劃一收25元，但討論多時的「不同時段不同收費」則押後到2024年8月才實施。



有議員及駕駛人士分別指，西隧收費減幅有限，未必能起分流作用，且塞車癥結在於三隧容量已飽和，應考慮推泊車轉乘優惠，才可減少市民駕車。



運輸及物流局昨向立法會提交文件，指紅隧和東隧已分別23年和17年無加價，而過海私家車流量在過去10年顯著上升2成，希望分流方案可避免引發額外車流，故建議適度上調兩隧收費至30元，而的士不論有否載客都劃一收25元，避免無載客的士集中用紅隧和東隧回程。

當局建議明年8月收回西隧及推新收費後，在一年內全盤檢視情況，再引入按時段收費。



「不同時間不同收費」亦為當局早前提出的收費原則，但當局最新文件稱，考慮隧道費調整的影響較大，且過海交通數據仍未穩定，加上社會適應需時，建議先觀察上述首階段建議，在一年內全盤檢視及引入按時段收費。



議員憂反變「三隧齊塞」



當局稱，計劃明年第一季提出修例，以便收回西隧後實施新收費安排。消息指，按時段收費會在2024年8月才實施，當局會授權運輸署長按時段調整收費，初步建議可加減15元，例如紅隧繁忙時段可加至45元，非繁忙時段就可減至15元。



政府提交的文件指出，去年繁忙時間交通量已超過三隧總容量26%，連西隧亦接近飽和。



立法會議員張欣宇亦質疑，應善用西隧非繁忙時間的剩餘容量替紅隧分流，憂新方案會造成「三隧齊塞」。交通事務委員會委員陳恒鑌指，西隧收費減幅太少，分流作用有限，又認為晚間可在西隧試行不同時段不同收費以便評估作用。航運交通界易志明認為，新方案能收窄隧道收費差距，惟分流作用未必明顯。



汽車會倡推泊車轉乘優惠



香港汽車會會長李耀培直指，新收費只是變相加價，推「不同時段不同收費」亦對上班族不公，因他們難控制出門時間，只有劃一收費才能避免考慮價錢及作分流。對議員關注三隧飽和，他建議推行泊車轉乘優惠，鼓勵車主適時轉乘公共交通，另要考慮再興建過海隧道或大橋。



汽車交通運輸業總工會九龍分會副主任杜燊棠相信，的士劃一收費或令新界西居民更願乘的士經西隧過海，司機收入或提升，但對整體交通分流作用則需時觀察。的士司機文先生認為，目前紅隧收費低引致非常塞車，估計未來「唔使次次行紅隧」會有助分流，冀盡快推行劃一收費。







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